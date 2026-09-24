¿A qué hora debes llegar al aeropuerto según tu vuelo? Trucos para no confundirte

¿Eres de las personas que si tiene un vuelo, planea casi acampar en la sala de espera? Te compartimos a qué hora llegar al aeropuerto y no vivir estresado por los tiempos antes de iniciar tus vacaciones; así como tips de viaje que no fallan.

El pánico a perder el vuelo, el tráfico imprevisto y la incertidumbre de no saber con exactitud cuánto tiempo tomarán las filas de seguridad pueden convertir un viaje soñado en un maratón de ansiedad.

Para que tu única preocupación al llegar al aeropuerto sea decidir qué comprar antes de subirte al avión o en qué sala de espera aguardar cómodamente, respondemos las dudas más comunes: desde los horarios, la manera correcta de descifrar tu pase de abordar, trucos tecnológicos y todos los consejos necesarios para moverte dentro de las terminales como un auténtico viajero experimentado.

Cuántas horas antes debo estar en el aeropuerto Canva

¿A qué hora debes llegar al aeropuerto?

Vuelo nacional

Para desplazamientos dentro del mismo territorio nacional, la regla general estipula un margen de dos horas de anticipación. Este tiempo está calculado para permitirte realizar el proceso completo sin sobresaltos: llegar con calma, verificar tu sala, imprimir o escanear pases de abordar y cruzar el filtro de seguridad.

Si únicamente viajas con equipaje de mano, cuentas con tu pase de abordar digital listo en el teléfono móvil y conoces la terminal como la palma de tu mano, podrías reducir este margen a 90 minutos.

Vuelo internacional

En las rutas hacia el extranjero, la recomendación es llegar al aeropuerto con tres horas de anticipación como mínimo. Para aeropuertos gigantescos, extender este lapso a cuatro horas es una decisión inteligente.

Recuerda que muchas aerolíneas internacionales requieren validar físicamente pasaportes, visados, permisos o formularios de salud en el mostrador de facturación antes de entregarte el acceso final.

Los controles migratorios o el escaneo biométrico pueden generar embotellamientos impredecibles según la cantidad de vuelos internacionales que coincidan a esa misma hora. Además, los filtros de seguridad suelen tomar más tiempo.

Cómo saber en qué terminal sale mi vuelo Canva

Tips extra para calcular la hora de llegada al aeropuerto:

Sin importar el vuelo, agrega una hora extra en los tiempos durante la temporada alta.

Si vas a documentar equipaje, en vuelos nacionales , este se cierra entre 45 y 60 minutos antes de la salida programada. En vuelos internacionales, la recepción se apaga entre 60 y 75 minutos antes de que el avión encienda los motores.

, este se cierra entre 45 y 60 minutos antes de la salida programada. En la recepción se apaga entre 60 y 75 minutos antes de que el avión encienda los motores. Las horas pico en los aeropuertos suelen ocurrir en las mañanas, de 5 a 8:30 AM; en las tardes-noches, es de 17 a 20:30 PM.

suelen ocurrir en las mañanas, de 5 a 8:30 AM; en las tardes-noches, es de 17 a 20:30 PM. Si llegaste con el tiempo justo y hay una fila enorme en migración, dirígete al personal que controla el acceso a la fila, muestra tu pase de abordar con la hora inminente de abordaje y solicita amablemente acceso por la fila rápida. La mayoría de los aeropuertos cuentan con protocolos para facilitar el paso a pasajeros cuyos vuelos despegan en menos de 20 minutos.

¿Cuál es la diferencia entre las 00:00 y las 12:00?

El día calendario cambia oficialmente en el instante exacto en que el reloj pasa de las 23:59:59 a las 00:00 horas. Aquí es donde suele haber dudas; por ejemplo, si tu itinerario indica que tu vuelo sale el viernes a las 00:35 AM, eso quiere decir que debes llegar al aeropuerto durante la noche del jueves, para estar listo en la sala de abordaje en las primeras horas de la madrugada del viernes.

Para más fácil:

12:00 AM (00:00 en formato 24 hrs): Es la medianoche. Es la hora en que inicia el día. Requiere llegar al aeropuerto la noche previa.

12:00 PM (12:00 en formato 24 hrs): Es el mediodía. Es la hora del almuerzo, cuando el sol está en su punto más alto. Requiere llegar al aeropuerto por la mañana de ese mismo día (alrededor de las 09:00 AM).

Para erradicar cualquier duda, configura el reloj de tu teléfono celular y las aplicaciones de tus aerolíneas en el formato de 24 horas. De esta manera, las 12:00 PM figuran siempre como las 12:00, mientras que la medianoche se convierte en las 00:00, eliminando la ambigüedad del AM/PM.

¿A qué hora debes llegar al aeropuerto según tu vuelo? Canva

Revisa tu pase de abordar:

Código IATA: Identificador único de 3 letras de cada aeropuerto del mundo. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) no es el mismo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU).

Identificador único de 3 letras de cada aeropuerto del mundo. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) no es el mismo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU). Terminal: Edificio específico donde se realiza el abordaje (T1, T2, etc.). Ten cuidado con los vuelos compartidos, pues si compraste tu boleto con la Aerolínea "A", pero el vuelo es operado físicamente por la Aerolínea "B", casi siempre deberás acudir a la terminal y al mostrador de la Aerolínea "B", que es la que gestiona el avión.

Número de vuelo: Código de aerolínea + digitos para rastreo en pantallas. Un ejemplo, AM 402 / VB 1015.

¿Qué hacer si te confirman un retraso antes de salir de tu casa?

Si la aerolínea te notifica por correo o aplicación que tu vuelo tiene un retraso de tres horas antes de que te traslades al aeropuerto, no cometas el error de demorar en exceso tu llegada.

Aunque el despegue se haya pospuesto, los tiempos de cierre de documentación de equipaje y los controles de seguridad suelen mantener sus horarios originales en muchos aeropuertos por motivos operacionales.

Además, si la aerolínea logra solucionar el problema técnico o la restricción de tráfico antes de lo previsto, el avión podría abordar de un momento a otro y perderías tu derecho a reclamo por no haberte presentado a tiempo en la puerta.

Conocer a qué hora llegar al aeropuerto y dominar la lectura de tus documentos de viaje es la estrategia más efectiva para proteger tu presupuesto, tu energía y el entusiasmo de tus vacaciones.