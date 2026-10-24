Vinculan a proceso al 'Estafador de Bumble'; pero quedó libre ¿por qué?

Alfonso Álvarez Gutiérrez, mejor conocido como el “Estafador de Bumble”, fue vinculado a proceso por el delito de fraude, pero salió en libertad luego de devolverle en efectivo el dinero a Paulina, una de las mujeres que lo denunció por haberla engañado y dejarla con fuertes deudas.

La audiencia se llevó a cabo ayer viernes en el Penal de Barrientos, en el Estado de México, ahí un juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Sin embargo, la vinculación correspondió únicamente al caso de Paulina, pese a que otras mujeres también lo han señalado por presuntas estafas amorosas.

Hasta el penal de Barrientos llegaron siete mujeres que aseguran haber sido víctimas de Alfonso y que decidieron presentarse para enfrentarlo. Algunas llevaban meses, incluso años, esperando verlo ante la justicia después de perder dinero, ahorros y pertenencias durante las relaciones sentimentales que mantuvieron con él.

El Estafador de Bumble Especial

De acuerdo con los testimonios de las afectadas, el monto de los presuntos fraudes rondaría el millón de pesos, una cantidad que habría conseguido mediante engaños, préstamos y supuestas emergencias que inventaba para pedirles dinero.

El hombre utilizaba la aplicación de citas Bumble, de Tinder y otras para conocer mujeres, principalmente profesionistas, a quienes se presentaba con nombres falsos como Luca, Nikolai, Liam, Baruc, Ezrra o Johan.

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Su historia casi siempre era la misma; decía tener raíces italianas, haber estudiado arte en Florencia y contar con negocios relacionados con la valuación de obras artísticas. Una vez que se ganaba la confianza de sus parejas, comenzaban sus supuestos problemas económicos y las peticiones de ayuda.

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Algunas mujeres aseguran que llegaron a empeñar pertenencias o utilizar tarjetas de crédito para prestarle dinero. Cuando comenzaban a exigirle que les pagara, Alfonso presuntamente desaparecía con la historia de que lo habían secuestrado, que estaba enfermo o que estaba en un viaje en el extranjero.

Aunque Paulina logró recuperar su dinero en efectivo, el caso no ha dado justicia a las demás afectadas.

El Estafador de Bumble Especial

La mujer aprovechó para hacer un llamado a otras posibles víctimas a que se animen a denunciarlo y no permitan que sus historias queden sin consecuencias.

Las siete mujeres que acudieron al Penal de Barrientos esperan que sus casos también avancen ante las autoridades y que, así como ocurrió con Paulina, puedan recuperar el dinero que aseguran haber perdido. Pero no son las únicas, cifras señalan que las defraudadas suman alrededor de 15.

Mientras tanto, Alfonso Álvarez Gutiérrez continuará su proceso penal en libertad, mientras las demás denunciantes buscan que se investiguen sus señalamientos y se les repare el daño.