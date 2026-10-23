Apoyo de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en Veracruz tras el Frente Frío No. 2
Un total de 953 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional atienden la contingencia provocada por el Frente Frío No. 2 en Veracruz, mediante la fase de Auxilio del Plan DN-III-E.
Un total de 953 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional atienden la contingencia provocada por el Frente Frío No. 2 en Veracruz, mediante la fase de Auxilio del Plan DN-III-E.
El operativo cuenta con 125 vehículos y 3 embarcaciones para cubrir los municipios con mayores afectaciones. Tras coordinarse con autoridades de Protección Civil federales, estatales y municipales, las fuerzas armadas instalaron cuatro Centros de Mando.
Acciones de apoyo:
- Evacuación y atención: 878 personas fueron trasladadas a albergues temporales y 4 más al Hospital General de Ixhuatlán del Sureste.
- Entrega de apoyos: Distribución de 1,162 despensas, 26,000 litros de agua embotellada y 190 colchonetas.
- Vigilancia y limpieza: Monitoreo constante de ríos y arroyos, patrullajes de seguridad, así como retiro de árboles y escombros derribados por los vientos.
Las labores continúan en las zonas afectadas para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población.