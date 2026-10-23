Construyen 10 puentes vehiculares en el oriente del Estado de México con inversión de 995 mdp

Con una inversión de 995 millones de pesos, la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum y estatal de la gobernadora Delfina Gómez, llevan a cabo la construcción de 10 puentes vehiculares que sumarán una longitud conjunta de 5.7 kilómetros en siete municipios del oriente del Estado de México.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que las obras están distribuidas en Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla. Sobre la finalidad estratégica del proyecto, la dependencia federal puntualizó que "los puentes buscan disminuir el tráfico y agilizar los traslados en distintos puntos de la zona oriente", mejorando la conectividad regional dentro del denominado Plan Oriente.

En la lista de obras para este 2026, figuran cuatro puentes en Chimalhuacán: Xaltipac, San Lorenzo, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica, además del ubicado en avenida 5 de Mayo, en Ecatepec. También se incluye el Distribuidor Vial Tlapacoya–López Mateos, que conectará Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco; El Salado, en La Paz; Aquiles Serdán–Río de los Remedios, en Tlalnepantla; y los puentes Del Mazo y avenida Las Torres–Eje 10, en Valle de Chalco.

La estrategia de infraestructura mantendrá su ejecución más allá de 2026, pues el programa contempla edificar otras siete estructuras en 2027 con seis kilómetros de longitud conjunta, adicionales al paso superior Peñón–Texcoco puesto en marcha por el gobierno mexiquense.

A la par de estas intervenciones, las autoridades desarrollan los dos Puentes Alameda Oriente, los cuales cuentan con un presupuesto de 2 mil millones de pesos y una extensión de 1.2 kilómetros. La planeación oficial establece que la primera estructura concluirá a finales de 2026, permitiendo posteriormente la demolición y reconstrucción del puente que opera actualmente, cuya entrega definitiva se prevé para octubre de 2027.