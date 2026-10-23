Lomitos sufren violenta agresión de una mujer que los pateó y golpeó con un palo

Dos perros comunitarios fueron gravemente agredidos sin motivo alguno, los hechos fueron perpetrados por una mujer en situación de calle.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en la avenida Ejidal, en el poblado de San Marcos Huixtoco, en Chalco, Estado de México, luego de que la mujer a quien los vecinos catalogan como “violenta”, pateara y golpeara con un palo a unos perros que estaban descansando en la vía pública.

Dos de los animales resultaron con lesiones en la columna, mismas que les imposibilitaron huir de la agresión, por lo que la mujer continuó golpeándolos por varios minutos.

Foto: Especial

Lizzette y Azucena tienen resguardados a dos perritos que fueron agredidos, pero los otros dos se tuvieron que quedar en el hospital internados, pero tememos por su salud, las lesiones en la columna son muy graves y se le tienen que hacer algunos estudios”, dijo Isaac Guerrero, encargado del refugio La Manada de Akira.

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La mujer que llegó al poblado desde abril, continuó su andar y vecinos llamaron a la policía municipal, pero nunca llegó, por lo que solicitaron a un veterinario que atendiera a los perros (una hembra y un macho), tras la primera valoración, se informó que ambos están graves.

Los vecinos pidieron a las autoridades que valoren la situación de la mujer y la trasladen a un albergue, donde pueda ser atendida y evitar otra agresión, ahora contra un niño o una persona vulnerable.