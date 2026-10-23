Percepción de inseguridad en Ecatepec baja durante tercer trimestre de 2026

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al tercer trimestre del 2026, señala que Ecatepec reportó 77.4 por ciento de inseguridad, el nivel más bajo en el municipio desde que el Instituto Nacional de Estadístico y Geografía (Inegi) comenzó a realizar y difundir este ejercicio de medición hace 13 años, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Dicha cifra representa una reducción de siete puntos en la percepción de inseguridad entre los habitantes en un año, resultado de que la efectividad del gobierno para resolver problemas aumentó casi 30 puntos en poco más de año y medio de administración, añadió la presidenta municipal.

Así, Ecatepec, con más de un millón 600 mil habitantes, que equivale a la población de más de 60 localidades de la entidad, se colocó fuera del top 10 de los municipios más inseguros del país y con el gobierno municipal como uno de los más efectivos del Estado de México.

En las intervenciones policiales se realizó revisión preventiva a motocicletas y vehículos sospechosos Foto: Especial

Vamos por buen camino a menos de dos años de gobierno, vamos a intensificar las acciones en beneficio de los ciudadanos”, dijo la alcaldesa.

En el informe y en la medición trimestral, Ecatepec pasó de 78.7 por ciento en el período abril-junio a 77.4 en el lapso julio-septiembre, lo que representa una reducción de 1.3 puntos porcentuales.

Mencionó que es pertinente decir que el punto más alto de inseguridad se registró en el segundo trimestre del 2019, con 97.4 por ciento de población. En comparación con el informe actual, la percepción se ha reducido 20 puntos porcentuales.

También, entre los resultados reportados por la ENSU, destacó la percepción de los habitantes en cuanto a la efectividad del gobierno para resolver los problemas.

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Pasó de 6.4 por ciento en enero del 2025 a 36.3 por ciento, es decir, 29.9 por ciento más. Este porcentaje colocó a Ecatepec como el segundo gobierno con más efectividad de la entidad. En el comparativo trimestral anual, es decir de julio a septiembre de2025 con el mismo lapso de 2026, se bajó de 84.4 a 77.4 por ciento, es decir, casi siete puntos”.

Todavía en el primer trimestre del 2025, al inicio del actual gobierno, alrededor de 90.7 por ciento de habitantes manifestó un sentimiento de inseguridad, lo que colocó a Ecatepec entre los tres municipios más inseguros del país.

Finalmente, Azucena Cisneros dijo que el gobierno municipal implementó la estrategia de atención a las causas y trabaja en forma conjunta con los gobiernos estatal y federal en despliegues coordinados de seguridad.

A ello atribuyó la disminución de 41.8 por ciento en los delitos de alto impacto durante los primeros seis meses del año, los cuales incluyen robo a casa habitación, robo a transporte, extorsiones, secuestro, homicidios dolosos y robo a transeúnte de acuerdo con lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).