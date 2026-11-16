La tarde de este lunes, el conductor de un automóvil abandonó a dos perros que traía en la cajuela de su vehículo.

Los hechos fueron captados alrededor de las 15:37 horas por cámaras de videovigilancia en la zona escolar del municipio de Chalco, en el Estado de México.

En el video se aprecia el momento en que el conductor de un vehículo, aparentemente Chevrolet Sonic de color dorado, baja la velocidad en la que conducía y activa la apertura de cajuela, por lo que los dos perros salieron de su interior aún andando el vehículo.

El chofer no se detuvo, pese a que los animales corrían a su alrededor sin saber lo que pasaba; sin embargo, ya no pudieron seguirlo al aumentar la velocidad.

Por el hecho, integrantes de “La manada de Akira” presentaron una denuncia ante las autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), para que inicie la averiguación previa y dé con el responsable del acto que ha sido reprobado por usuarios de diferentes redes sociales, luego de viralizarse el video.

De los perros abandonados no se han podido localizar; sin embargo, una brigada de animalistas ya recorre la zona para localizarlos y resguardarlos.