Dos mujeres que fueron agredidas y encerradas bajo llave por sus parejas en hechos distintos fueron rescatadas por elementos de la policía municipal con respaldo de la Secretaría de Marina. El primer rescate se logró en la colonia Impulsora, en donde oficiales de agrupamientos especiales que realizaban patrullajes de proximidad social respondieron a la petición de auxilio de una mujer de 20 años que a gritos pidió apoyo al señalar que era víctima de violencia por su pareja que la había encerrado bajo llave, y pidió ayuda para salir de la vivienda.

Las dos mujeres fueron rescatadas Especial

Los uniformados reportaron al Centro de Mando y pidieron la intervención de Bomberos, Marina y de la Unidad de Atención a Víctimas que entrevistaron a la mujer y reiteró que sufre violencia física y psicológica de su pareja, por lo que le brindaron contención psicológica hasta estabilizarla.

Personal de Bomberos intervino para abrir la puerta del domicilio ante la petición de la víctima, quien fue revisada por paramédicos, y luego trasladada al Centro de Justicia para las Mujeres, donde inició una denuncia por violencia familiar.

Otra mujer víctima de violencia

Autoridades acudieron a su ayuda Especial

En un segundo caso en el fraccionamiento Los Álamos, elementos del sector 25, atendieron un reporte de otra mujer de 37 años, que denunció agresiones de su pareja y que la había dejado encerrada bajo llave junto con su hijo de 9 años.

La femenina refirió que había sido golpeada en dos ocasiones por su pareja y que la dejó encerrada junto con el menor, al colocar cadena y candado en el zaguán, pero el infante logró salir por un espacio que hay entre las rejas y fue resguardado por una vecina.

Por ello, pidió la intervención policial para salir de la vivienda, se le otorgó contención psicológica y fue trasladada al Instituto Municipal para las Mujeres.