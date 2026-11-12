Denuncian envenenamiento de perros en San Martín Cuautlalpan, Chalco

Varios perritos que se encuentran en situación vulnerable, al vivir en las calles y no contar con un hogar, han sido víctimas de envenenamientos en el poblado de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, Estado de México.

El domingo 8 de noviembre fueron encontrados muertos “Kira” y “Chucky”, dos perros comunitarios, cuyos cadáveres fueron localizados en una barranca, algunos vecinos narraron que ellos les proporcionaban alimentos, tenían un carácter noble y nunca mordieron a nadie.

En redes sociales y grupos de la comunidad se difundió la agresión, por lo que se alertó a la población y se solicitó a los ciudadanos que tienen cámaras de videovigilancia, que revisen los videos para tratar de dar con el responsable.

Ya son varios perritos que han envenenando, tengan mucho cuidado, este acto es un delito muy grave, tomen conciencia, quiero que vean la maldad que puede existir en las personas, estos perritos eran callejeros, tal vez ladraban, pero jamás mordieron ni mucho menos”, escribió Ashly Reyes en una publicación redes sociales.

Isaac Guerrero, director general de “La manada de Akira” dijo que ya son cinco perros envenenados en San Martín Cuautlalpan y cinco gatos en los Héroes Chalco, sin que hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomen acciones para dar con él o los responsables, pese a existir denuncias por ello.