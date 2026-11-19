Primero perdió a su hijo en un asalto y después padeció para que le entregarán su cuerpo, pues le ponían condiciones en la Fiscalía Mexiquense para seguir el proceso legal. Ivonne Ortiz Reyes, Tía de Liam Ortiz Luna explicó que el pasado domingo su sobrino regresaba de trabajar y se dirigía a su casa y a unos metros fue asaltado.

“El venía de su trabajo, trabajaba por lo del Buen Fin y antes de llegar a su casa, antes de llegar al puente fue donde lo asaltaron y lo picó esta persona”, dijo su familiar.

La familia pide justicia Especial

Por las lesiones que recibió, Liam de 24 años de edad, perdió la vida, alrededor de las 11 de la noche.

Aunque llegó la policía, el cuerpo permaneció tirado en la calle hasta las 4 de la mañana, debió a que en la agencia del Ministerio Público les indicaron que no había ambulancias y que lo mejor era que contrataran una funeraria de las que hay fuera de las instalaciones de la Fiscalía.

“En el MP de Ixtapaluca me comentaron que no había ambulancias para poder recoger el cadáver de mi sobrino, que tenía que ser por medio de una funeraria, y que allá afuera había funerarias y a raíz de que fue tanto el tiempo de levantamiento que se optó por contratar a la funeraria que ellos recomendaron, inmediatamente les dijimos si, inmediatamente salen para recoger el cuerpo de mi sobrino, yo creo que a mi sobrino lo estuvieron recogiendo como 3:30 de la mañana”.

La familia pide justicia

Sin embargo, aseguran que todo el proceso estuvo lleno de irregularidades

“También es mi molestia porque cuando firmé mi declaración firmamos la declaración del asesinato de mi hijo NO lo firmamos en la Fiscalía, lo firmamos afuera en un puesto de tacos frente al Ministerio Público… en el momento que firmamos eso, nos dieron el papel para que fuéramos, pero todo eso lo firmamos en un puesto de tacos, no en las instalaciones”, explicó Omar Ulises Ortiz, papá de Liam.

Aseguró que no se siguió ningún lineamiento, pues incluso fue en el estacionamiento de las instalaciones que pudo reconocer el cuerpo.

“Pase al Ministerio Público de Chalco a pedir el cuerpo de mi hijo porque no lo identifique adentro del Semefo, simplemente me pasaron firme unos documentos, me dijeron sale de este lado, a mi hijo lo reconocí no con una persona oficial, fue en la misma funeraria en el estacionamiento del Ministerio Público nada más me levantaron la tapita me dijeron es su hijo, dije sí, eso fue todo”, apuntó.

Por lo que hoy además de pedir justicia para Liam, exigen que revise el actuar del personal de la Fiscalía del Estado de México, pues aseguran que incluso la persona detenida que podría estar relacionado con la muerte de su hijo tenía mejor trató que ellos.

“Al detenido lo paseaban frente de mí, se me hacía inhumano, llego el momento que ya no aguantaba mi coraje y mejor me sacaron de ahí mis propios familiares, hasta se reía la persona”.

Liam fue despedido por familiares y amigos que esperan justicia para el joven que solo quería que su hija tuviera un mejor futuro.