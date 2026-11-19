Para atender la problemática de perros y gatos en situación de calle, prevenir enfermedades como la rabia y generar condiciones más saludables tanto para los animales como para las familias, se lleva a cabo la Jornada de Esterilización Canina y Felina Gratuita.

Diana Valeria Cortés, titular de la Unidad de Control y Bienestar Animal municipal, destacó que con este tipo de acciones se busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y evitar la reproducción descontrolada de los seres sintientes.

Atención gratuita

Ante ello, la Unidad de Control y Bienestar Animal del Gobierno Municipal de La Paz realizó 150 procedimientos quirúrgicos tan solo en Lomas de San Isidro, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 18 de Nezahualcóyotl, donde también se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para los animales de compañía.

Informó que, con esta actividad, suman cuatro jornadas realizadas en la zona de San Isidro, con un acumulado de 400 esterilizaciones. Asimismo, señaló que entre las colonias que requieren mayor atención por la presencia de animales en situación de abandono se encuentran Lomas de San Sebastián, Lomas de Altavista y Bosques de la Magdalena.

Por su parte, Gustavo Fernández Prado, director de la Unidad del Centro de Salud San Isidro IMSS-Bienestar, comentó que personal médico veterinario de la Jurisdicción Sanitaria participó en los procedimientos quirúrgicos, mientras que otros integrantes del equipo brindaron los servicios de vacunación antirrábica y desparasitación.

De manera simultánea, la jornada acercó servicios preventivos de salud para la población, entre ellos la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, sarampión, rubéola y hexavalente, además de la revisión de esquemas de vacunación infantil.

También se realizaron pruebas rápidas para la detección de diabetes e hipertensión, así como mediciones de colesterol y triglicéridos, con el propósito de acercar servicios médicos y favorecer la prevención de enfermedades entre las familias de esta comunidad.