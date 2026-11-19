Dos hombres fueron detenidos por una balacera que dejó dos hombres muertos en el municipio de Naucalpan, Estado de México, lo hechos ocurrieron a principio de agosto, aunque fue en días recientes cuando se difundió un video del altercado entre dos grupos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el enfrentamiento derivó de un conflicto entre particulares en la colonia San Rafael Chamapa, en donde varias personas estuvieron involucradas, entre ellos Raúl “N” y Christian Michel “N”, cada uno de ellos perteneciente a uno de los grupos en disputa.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Fiscalía, fue posible determinar que el pasado 2 de agosto de 2026, en la calle Río Tula, de la colonia San Rafael Chamapa del municipio de Naucalpan, una de las víctimas se encontraba en compañía de Raúl y dos personas más a bordo de un vehículo color arena esperando la apertura de un portón eléctrico”.

En ese momento a unos metros se estacionó otro vehículo, de donde descendieron tres hombres, uno de ellos era Christian Michel “N”, quienes portaban armas de fuego, además de dos mujeres todos ellos comenzaron a golpear el vehículo.

Sin embargo, la agresión se tornó más violenta, Christian Michel “N” disparó y logró abrir las puertas traseras del auto que esperaba la apertura del portón, en ese momento agredió a los ocupantes, por lo que Raúl “N” sacó un arma de fuego que accionó en contra de uno de los hombres que cayó al piso y perdió la vida en el lugar.

Al notar esto, los otros masculinos, entre ellos Christian Michel disparan en contra de Raúl, ante lo cual, uno de los acompañantes que viajaba en el coche color arena intenta huir del lugar, acelera y choca contra el portón, momento en que es lesionado por disparos de arma de fuego que lo privan de la vida”.

Una vez que se identificó a Raúl “N” y Christian Michel “N” como posibles responsables de estos hechos, se procedió con su detención, el primer hombre fue detenido el 9 de agosto y el segundo fue aprehendido el día 12 del mismo mes, ambos fueron ingresados a un penal en donde quedaron a disposición de un juez.

Tras aportar los datos de prueba necesarios, la fiscalía mexiquense obtuvo, el pasado 13 de agosto, la vinculación a proceso de ambos sujetos por el delito de homicidio, por lo que se encuentran en plazo de investigación complementaria y con medida cautelar de prisión preventiva.