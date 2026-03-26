UPREZ impide traslado de camiones de carga ante Ministerio Público

Integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) impidieron que concluyera el aseguramiento de un predio utilizado como tiradero de desechos y de cuatro camiones de carga, que carecían de los permisos correspondientes en la colonia La Monera, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Tras denuncias ciudadanas sobre la operación de un predio, ubicado en calle Zapata Vive, de la unidad habitacional Sergio Méndez Arceo, en el que se almacenaba basura orgánica, inorgánica y desechos tóxicos que facilitan la combustión y la contaminación, acudió una agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente de Texcoco.

En el operativo también participó personal de la Consejería Jurídica y de las direcciones del Medio Ambiente y Protección Civil, así como elementos de la policía municipal, para acompañar al personal de la Fiscalía.

Foto: Especial

Tras la diligencia, se informó que ninguna persona acudió para presentar los permisos correspondientes, por lo que las autoridades colocaron sellos de suspensión por la carpeta TEX/FGA/FRX/100/068868/26/03.

Acude diputado federal

Se informó que en el predio estaban estacionados cuatro camiones de carga, mismos que fueron enganchados a grúas para ser trasladados al Ministerio Público; sin embargo, en el momento en que iban a ser sacados del predio se presentó el diputado federal Fernando Vilchis, acompañado por varias personas que impidieron que los vehículos pesados fueran retirados.

Vilchis Contreras afirmó que el predio pertenecía a una organización y acusó que la agente del Ministerio Público estaba actuando al margen de la Ley.

Mientras que los accesos a la unidad habitacional fueron cerrados por taxis y bicitaxis de la organización UPREZ.

Foto: Especial

Ante la presión social, la agente del MP accedió a no retirar los camiones de carga del predio y solicitó a Vilchis Contreras que acudiera a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente.

Tras el fallido operativo, varios pobladores se mostraron molestos porque el predio aún será utilizado como basurero clandestino, por lo que las ratas y cucarachas seguirán infestando sus viviendas.

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