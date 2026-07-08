Alistan expansión de la Universidad Rosario Castellanos en Edomex

El gobierno federal inició la coordinación con autoridades del Estado de México y de diez municipios del oriente de la entidad para ampliar la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), para aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior en una de las regiones con mayor demanda de estudios universitarios.

Durante una reunión de trabajo, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que la estrategia responde al compromiso de incrementar la cobertura educativa y atender a los jóvenes que buscan continuar sus estudios profesionales.

La demanda de ingreso a la educación superior supera a la oferta, lo que refleja un alto interés por continuar los estudios; nuestro reto es ampliar las oportunidades para que ese interés se traduzca en acceso efectivo”, afirmó la funcionaria.

En el encuentro se revisaron los avances para la instalación de nuevas unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y se analizaron alternativas para ampliar la cobertura mediante convenios con instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Mexiquense Bicentenario (UMB), con el propósito de aprovechar infraestructura educativa ya existente e identificar nuevos espacios para la enseñanza.

Foto: Especial

La estrategia involucra a los municipios que tienen las zonas con mayor presión por la demanda de educación superior.

Los cuales son:

Chalco

Chalco Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla

Valle de Chalco

Ruiz Gutiérrez destacó que el modelo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos ha permitido ampliar el acceso a la educación superior mediante la recuperación y adecuación de espacios educativos, experiencia que, dijo, buscará replicarse en el Estado de México con el respaldo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

En la reunión también participó el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, así como representantes del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), quienes acordaron mantener mesas de seguimiento para acelerar la implementación de los proyectos.