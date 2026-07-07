Clausuran carbonera por operar sin autorización en Metepec 

En Metepec, Estado de México, fue clausurada una carbonera que operaba de forma irregular, ya que no contaba con la autorización que debe otorgar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue así que se determinó la clausura total temporal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que personal de esa institución atendió una denuncia popular, por lo que acudieron a un centro de almacenamiento y comercialización de carbón vegetal en el municipio de Metepec.

La verificación se realizó el 26 de junio, en un predio que se localiza en la colonia Agrícola Álvaro Obregón, a la persona que estaba en el sitio los inspectores de la Profepa le pidieron que presentara la autorización de la Semarnat para el almacenamiento, transformación y comercialización de productos forestales maderables.

Sin embargo, dicha persona no presentó ningún documento que demostrara que las actividades se realizaban legalmente, además que se negó a recibir la orden de inspección.

“Ante estas irregularidades, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del Centro de Almacenamiento, Transformación y Comercialización de Productos Forestales Maderables de Carbón Vegetal ‘Carbonería Pedro Cruz Librato’”.

Por lo que se colocaron los sellos correspondientes al establecimiento, de tal forma que no se puede realizar actividades hasta que concluya el procedimiento administrativo correspondiente.

Finalmente, la Profepa afirmó que dará seguimiento al procedimiento administrativo iniciado y realizará las visitas de verificación que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de la medida de seguridad y de la normatividad ambiental vigente.