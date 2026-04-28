SEP reporta creación de 367 mil nuevos espacios en bachillerato y universidad

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en lo que va de la actual administración federal se han creado más de 367 mil nuevos espacios en Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de ampliar el acceso de jóvenes a estudios de preparatoria y universidad en todo el país.

Al impartir la conferencia magistral “La política educativa del Estado mexicano” en el Colegio de Defensa Nacional, el funcionario detalló que 124 mil lugares corresponden al nivel medio superior y 243 mil al nivel superior.

Explicó que, en el caso del bachillerato, la expansión se logró mediante la construcción de 47 nuevos planteles, 92 ampliaciones, 39 reconversiones, 108 telebachilleratos y la próxima apertura de 53 sedes del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Mario Delgado señaló que al cierre de 2026 se prevé alcanzar más de 200 mil nuevos espacios en preparatoria, mientras que la meta sexenal en educación superior es generar 330 mil lugares adicionales.

Precisó que estos espacios se distribuirán en nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Universidad de la Salud, Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Tecnológico Nacional de México e Instituto Politécnico Nacional.

Durante su participación, el titular de la SEP indicó además que el programa La Escuela es Nuestra contará este año con una inversión de 26 mil millones de pesos para mejorar más de 75 mil escuelas, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes.

En materia de apoyos económicos, sostuvo que durante la presente administración se entregarán 129.5 millones de becas para alumnos de todos los niveles educativos.

Finalmente, destacó que el nuevo sistema de ingreso al bachillerato Mi derecho, mi lugar permitió que en 2025 el 97.4 por ciento de aspirantes quedara asignado en alguna de sus tres primeras opciones, porcentaje superior al registrado anteriormente con Comipems.

SEP reparte más de 34 mil mdp en becas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dispersado 34 mil 109 millones de pesos correspondientes al pago de los dos primeros bimestres del año de las Becas para el Bienestar, en beneficio de 12.8 millones de estudiantes en todo el país.

El titular de la SEP, Mario Delgado informó que estos recursos corresponden a los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con los que se busca evitar la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación.

Durante un balance sobre el avance en la dispersión de apoyos, el funcionario destacó que el objetivo es que ningún estudiante se quede sin recibir este respaldo económico.

Como parte de estas acciones, también se revisó la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, destinada a apoyar el transporte de estudiantes de educación superior, la cual beneficia a 41 mil 887 universitarios con una inversión de 79.5 millones de pesos.

Asimismo, la SEP informó que mantiene coordinación con distintas instancias del Estado mexicano para ampliar la cobertura educativa, tanto en el país como en el extranjero. En este sentido, trabaja con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para atender a connacionales mediante estrategias como el intercambio de docentes y la distribución de libros de texto gratuitos.

De igual forma, la dependencia impulsa un plan de inversión en infraestructura educativa que contempla la rehabilitación, mantenimiento y construcción de nuevos planteles de bachillerato, con el fin de ampliar las oportunidades de acceso para jóvenes en todo el país.

jcp