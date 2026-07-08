Brigadas multidisciplinarias del IPN regresarán a Nezahualcóyotl

Para brindar capacitación a servidores públicos del gobierno municipal en Nezahualcóyotl, Estado de México, para el diagnóstico de ordenamiento vial, captación de agua pluvial para sistemas de riego, análisis de sistemas de bombeo, entre otros temas, regresarán al municipio las Brigadas Multidisciplinarias del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el propósito de mejorar dichos servicios para impactar de forma positiva la calidad de vida de la población.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo señaló que tanto él, como el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, firmaron un convenio general de colaboración para consolidar proyectos en favor del desarrollo social del municipio, en los cuales se comparten recursos humanos, materiales y financieros para impactar positivamente en el desarrollo de investigación científica e innovación tecnológica.

Por lo que, tanto estudiantes y maestros del IPN acudirán a Nezahualcóyotl el próximo 14 de julio y permanecerán hasta el día 18.

Adolfo Cerqueda recordó que en marzo las Brigadas Multidisciplinarias acudieron por primera vez a un municipio del Valle de México, en particular a Nezahualcóyotl, donde desarrollaron diversos proyectos para el diagnóstico y ordenamiento vial con la Unidad de Tránsito y Vialidad de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Además de la ejecución de un posible anteproyecto para una ruta turística, con la Dirección de Fomento Económico y Turismo, para el diagnóstico del archivo histórico y el resguardo de mismo con la Secretaría del Ayuntamiento.

Así como proyectos, con la Dirección de Medio Ambiente, para la detección de plaga en las plantas del Parque Zoológico del Pueblo, los cuales dieron resultados satisfactorios y en esta nueva jornada, buscarán darle continuidad a dichos proyectos.

Sostuvo que las Brigadas Multidisciplinarias son una modalidad de servicio social que ofrece el IPN, que tienen por objetivo y de manera altruista la participación activa de estudiantes de nivel superior, posgrado, personal administrativo y docente en proyectos de intervención comunitaria con enfoque multidisciplinario.

Es decir, en colaboración con varias áreas de conocimiento trabajando de forma paralela para alcanzar un objetivo en común, para contribuir de manera significativa al bienestar de las comunidades y, al mismo tiempo, enriquecer en la formación académica, profesional y humana.

Cerqueda Rebollo destacó que ofrecerán apoyo técnico a diferentes direcciones que conforman al gobierno municipal de Nezahualcóyotl, con proyectos para la instalación del análisis de sistemas de bombeo de agua y captación de agua pluvial.

Además de diagnóstico de ordenamiento vial, conformación del archivo histórico municipal, conservación de conocimientos tradicionales a través de inteligencia artificial, proyectos de desarrollo turístico, que contribuirá no sólo en la mejora del servicio público, también para el desarrollo de Nezahualcóyotl, lo que permitirá la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, afirmó que este tipo de colaboraciones interinstitucionales impactarán en la calidad de vida de la población, además de contribuir a preservar la memoria histórica del municipio, por lo que las nuevas jornadas serán fructíferas, tanto para la comunidad politécnica como de la población.