Ecatepec, Acolman y Atenco combatirán juntos delitos de alto impacto

Para reducir la incidencia delictiva e inhibir delitos de alto impacto, como el robo en sus distintas modalidades, entre ellas el de hidrocarburo, los municipios mexiquenses de Ecatepec, Acolman y San Salvador Atenco acordaron sumar esfuerzos en materia de seguridad.

En una reunión, donde estuvieron presentes los comisarios de Acolman, Omar Olvera Ríos; San Salvador Atenco, Ariadna Ruiz Lara y Luis Alberto Taylor González, de Ecatepec, este último explicó que con el respaldo de Fuerza de Tarea Marina Ecatepec, que forma parte de la corporación municipal, se busca coordinar esfuerzos intermunicipales y cerrar filas entre corporaciones de procuración de justicia.

El titular de la policía de Acolman solicitó el respaldo de la Secretaría de Marina para hacer frente al robo de hidrocarburo, ya que en esa zona cruzan diversos ductos de Pemex, por lo que una coordinación estrecha con Ecatepec y las fuerzas federales podría inhibir este ilícito.

Mientras que la comisaria de San Salvador Atenco destacó la voluntad para reforzar la vigilancia intermunicipal, debido a que Ecatepec es pieza clave para una estrategia de seguridad.

Añadió que la principal zona roja de su municipio es la colonia El Salado, ubicada en los límites con esta localidad, donde se registran robos en distintas modalidades, por lo que la colaboración entre corporaciones permitirá hacer frente a este delito.

Los comisarios de los tres municipios acordaron poner en marcha una estrategia de seguridad con la suma de fuerza policial, que permita reducir la incidencia delictiva mediante patrullajes terrestres en diversos horarios, de acuerdo con el semáforo delictivo.