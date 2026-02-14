Ayudan a turista extranjero afectado por mal de altura en el Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Dos turistas estadounidenses fueron auxiliados en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, ya que uno de ellos presentó diversos malestares durante su estancia en el parque, asociados al conocido como mal de montaña.

El personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al agrupamiento de Alta Montaña y Agreste Valle de México, se encargó de apoyar a los turistas.

“La intervención se realizó tras recibir un reporte canalizado por el Centro de Comando y Control (C2) del municipio de Amecameca, en el que se alertó sobre un visitante que presentaba posibles síntomas asociados al mal de montaña, en el paraje conocido como La Joya”, precisó la SSEM.

Tras conocer dicha información, el agrupamiento de Alta Montaña y Agreste implementó un operativo para verificar y localizar el sitio en donde acampaban, por lo que pudieron hacer contacto con los turistas.

Acompañante se hace responsable

En una primera valoración médica, el afectado manifestó malestar gastrointestinal, lo que le provocó vómito, deshidratación y debilidad física; sin embargo, solo solicitó apoyo para descender del sitio.

“En apego a los protocolos de actuación y por la seguridad de los visitantes, los oficiales realizaron el traslado preventivo a Paso de Cortés, donde se reunieron con un acompañante, quien quedó como responsable de su integridad”.

La Policía Estatal recomendó a los visitantes del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl reconocer los síntomas del mal de montaña, algunos de ellos son dolor de cabeza, náuseas, mareo, fatiga, vómito y dificultad para respirar.

Foto: SSEM

¿Por qué ocurre este padecimiento?

Para evitar el mal de altura es necesario mantenerse hidratados antes y durante la actividad, consumir alimentos ligeros, evitar comidas pesadas o irritantes, usar ropa adecuada para combatir las bajas temperaturas, cambios climáticos bruscos y accidentes por el tipo de terreno, así como ascender de manera gradual para permitir la adaptación del organismo a la altitud.

El mal de montaña o mal de altura ocurre a personas que realizan actividades a una altura determinada, pero después deben desempeñarlas a una altitud distinta, pero sus glóbulos rojos no son capaces de llevar el suficiente oxígeno al cuerpo.

Por lo que se requiere vivir aproximadamente tres meses en un lugar alto para desarrollar suficientes glóbulos rojos para poder hacer todas las cosas que se hacen al nivel del mar.

*DRR*