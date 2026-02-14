Semar da golpe a extorsionadores del 'Gota a gota' en Ecatepec

Trabajos de inteligencia de campo y gabinete la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) enfocadas en colonias identificadas con alta incidencia delictiva en el municipio de Ecatepec, Estado de México dieron como resultado la detención de una mujer vinculada con la modalidad de extorsión “gota a gota”; el aseguramiento de un millón de pesos y presunta cocaína.

Elementos de infantería de Marina en coordinación con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), intensificaron operativos en el municipio, como parte de las indagatorias para desarticular redes de extorsión bajo el esquema conocido como “gota a gota”.

Captura de la mujer

De acuerdo con reportes oficiales, personal naval adscrito a la Dirección General correspondiente desplegó patrullajes terrestres en la avenida Llano de los Báez, esquina Ignacio Allende, colonia Llano de los Báez, integrantes de la Fuerza de Tarea Marina, en apoyo con la Policía Metropolitana, interceptaron a una mujer.

La revisión, realizada conforme a los protocolos establecidos, derivó en el aseguramiento de varios envoltorios con sustancia que presenta características similares a la cocaína, así como dinero en efectivo en billetes de 500 y 1,000 pesos.

Un millón de pesos

El monto aproximado asciende a un millón de pesos, numerario que será sometido a dictámenes periciales ante la presunción de posible falsificación.

La persona detenida, de nacionalidad cubana, aportó datos que fueron integrados a la carpeta de investigación abierta por probables delitos relacionados con falsificación de moneda y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras informarle sus derechos, la mujer y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada instancia que determinará su situación jurídica conforme al proceso penal.

Las acciones forman parte de una estrategia coordinada entre autoridades federales y locales para contener la operación de grupos dedicados a préstamos ilegales, modalidad que ha impactado a comerciantes y vecinos en distintos puntos del Estado de México.