Familiares y amigos de Dafne bloquean la México Toluca; exigen detención de ex pareja

Familiares, amigos y colectivos realizaron un bloqueo intermitente en la Carretera México–Toluca, a la altura de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, para exigir justicia por el presunto feminicidio de Dafne Evelin Meneses Galindo una joven de 24 años originaria de Huixquilucan.

La manifestación se llevó a cabo con dirección a la capital mexiquense, generando afectaciones viales de alrededor de dos kilómetros. Las autoridades reportaron paso intermitente en un solo carril, lo que provocó largas filas de automovilistas y retrasos considerables, así como molestias entre conductores y los que bloquea la vialidad.

Sospechan del ex novio de Dafne

Justicia Especial

De acuerdo con los familiares, la joven fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2025, tras salir con su expareja sentimental, identificada como Yael Yoav “N”. El 7 de enero, sus allegados localizaron su cuerpo enterrado en una zona boscosa de La Marquesa, con visibles signos de violencia. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Atropellamiento durante el bloqueo

Al parecer un automovilista fue agredido Especial

Durante la manifestación, una persona que participaba en la protesta presuntamente fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en tanto, en otra imagen aparece un automovilista que posiblemente fue agredido, sin que esto esté confirmado. Ante estos casos, la tensión en el lugar se incrementó.

Los manifestantes reiteraron su exigencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que acelere las investigaciones, ejecute una orden de aprehensión contra el presunto agresor y garantice que el caso no quede impune.

*bb