Tragedia en el Edomex: matan a niña en ataque a combi por extorsión; transportistas cierran vialidad

Una menor de 10 años de edad, identificada como Erari Daylan, perdió la vida tras un ataque armado registrado contra una unidad de transporte público de la Ruta 69, perpetrado presuntamente por integrantes de un grupo delictivo ante la negativa del pago de extorsión. En el mismo hecho, la madre de la niña y el chofer de la unidad resultaron gravemente heridos.

El atentado ocurrió durante la mañana del domingo en la base de la ruta ubicada entre la avenida Pantitlán y la carretera México-Texcoco. Sujetos armados dispararon de manera directa contra el vehículo de pasajeros, alcanzando a las víctimas.

Bloqueo en la México-Texcoco tras ola de violencia

En respuesta a la agresión, choferes de la Ruta 69 y de otras líneas del oriente del Estado de México se apostaron alrededor de las 07:30 horas sobre la carretera federal México-Texcoco, bloqueando ambos sentidos de la circulación para exigir justicia por el homicidio de la menor y el cese de las extorsiones.

Choferes de la Ruta 69 y de otras líneas del oriente del Estado de México se apostaron alrededor de las 07:30 horas sobre la carretera federal México-Texcoco. Ángeles Velasco

Sebastián, representante de la Ruta 69, denunció que la violencia en contra del gremio se ha intensificado de forma alarmante en el último año.

Es un grupo delincuencial que balaceó una de nuestras unidades, hiriendo a un compañero y a una pasajera menor de 10 años. Exigimos justicia para la niña y que ya paren las extorsiones en toda la zona oriente. Vivimos en una constante zozobra y miedo de que le suceda algo a cualquiera de los compañeros", declaró el líder transportista.

Explicó que el modus operandi de los extorsionadores consiste en entregar notas de papel con un número telefónico al que deben comunicarse para fijar la cuota de "derecho de piso". Ante la negativa de los conductores a ceder a las exigencias económicas, en los últimos 12 meses el grupo criminal ha quemado cinco unidades y lesionado a varios choferes.

Levantan protesta tras acuerdos con autoridades

El bloqueo sobre la vialidad se mantuvo por espacio de cuatro horas, provocando severas afectaciones viales a cientos de automovilistas y usuarios del transporte en el tramo mexiquense. Los choferes aceptaron retirar las unidades tras concretar la instalación de mesas de trabajo y el compromiso de acciones de seguridad inmediatas por parte de las autoridades estatales.

Este hecho se suma a las movilizaciones registradas el pasado 20 de julio, cuando transportistas cerraron la autopista México-Puebla luego de que un joven perdiera la vida durante un asalto a mano armada.

Mientras tanto, los restos de la pequeña Erari Daylan fueron velados por sus familiares en una ceremonia privada en el municipio de Nezahualcóyotl.