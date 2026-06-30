Mujeres transportistas de Edomex piden ayuda por presuntas extorsiones

Por segunda ocasión y ante la falta de atención a su problemática de extorsión, mujeres transportistas del Estado de México, se manifestaron esta mañana en la zona centro de la Ciudad de México, en demanda de ser atendidas por autoridades de Gobierno Federal.

Las inconformes que refirieron ser sólo una comisión de afectados de la Sociedad de Autotransportes México Cuautitlán Melchor Ocampo Zumpango y anexas SA de CV, realizaron su manifestación de manera pacífica y sin afectar la vialidad.

Aficionados esperan entrar al Fan Fest Rodolfo Dorantes

“Pedimos que nos dejen trabajar, llevamos 18 días sin que 101 unidades salgan a recorrido y denunciamos un caso de extorsión por TUTRAM que tiene tomadas las bases en las que laboramos y no nos permiten trabajar, cuando nos acercamos, corren a los operadores a golpes y nos piden dinero para poder trabajar” dijo Roxana Vázquez, dirigente de la organización.

Manifestantes Rodolfo Dorantes

Denunciaron que, pese a que han tenido 3 mesas de trabajo con Armando García Méndez, funcionario estatal de Movilidad, no ha dado respuesta a sus peticiones e incluso el trato ha sido descortés por parte del funcionario e incluso ha ordenado realizar operativos en contra de las unidades por denunciar el hecho.

Agregaron que, en caso de no tener respuesta a su manifestación, estarían realizando un bloqueo y marcha a la Ciudad de México en los próximos días, que afectaría a los automovilistas de la zona norte de la capital del país.