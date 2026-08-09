Inicia Cruzada Violeta 360 para combatir la violencia familiar en Ecatepec

Con la meta de recorrer 150 mil viviendas en la colonia Luis Donaldo Colosio, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha la Cruzada Violeta 360.

La estrategia busca implementar una contención integral del delito de violencia familiar mediante brigadas de prevención, orientación e intervención directa en todo el territorio municipal.

Acompañada por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como por personal del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), la alcaldesa encabezó los primeros recorridos en las avenidas Jesús Arriaga y Felipe Carrillo Puerto, además de la calle Miguel Domínguez.

Durante la jornada, las autoridades entablaron diálogo directo con las vecinas para informarlas sobre los mecanismos de protección del gobierno local.

“Aquí en Luis Donaldo Colosio vamos por 150 mil casas en toque de puertas para decirle a las mujeres que no están solas, que cualquier tipo de violencia psicológica, económica, que te controlen hasta la forma de vestir (...) eso es violencia y hoy se castiga.

Denuncia, no estás sola”, enfatizó Cisneros Coss durante el arranque de los trabajos en campo. La estrategia contempla tres ejes operativos principales: las visitas domiciliarias informativas; la colocación de señalética preventiva en comercios, planteles educativos, oficinas y espacios públicos; y la activación comunitaria mediante comités vecinales, monitoreo de cuadrantes y el uso de la aplicación móvil Red Violeta.

Asimismo, la alcaldesa garantizó que, al detectarse casos de agresión contra las mujeres, se brindará asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento gratuito para formalizar las denuncias.

“No vamos a descansar hasta que las mujeres sepan que no están solas y terminemos con este flagelo que es la violencia hacia las mujeres. Somos un ejército, aquí estamos la policía municipal, estatal y federal, todos cerrando filas”, concluyó.