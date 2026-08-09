“Disculpa, tuvo un arranque”, así quedó el “robo” de Lady Paquete a un repartidor

La escena comenzó en Coacalco, Estado de México: un repartidor llegó con un pedido y esperaba completar una entrega. Lo que nadie podía anticipar era que, unos minutos después, el teléfono del trabajador terminaría en manos de una mujer y el episodio circularía en redes sociales bajo un apodo que rápidamente se volvió tendencia: “Lady Paquete”.

El incidente ocurrió en los exteriores de una tortillería. El repartidor se encontraba realizando su trabajo cuando una adulta mayor se acercó y aseguró que el pedido era para ella.

La confusión aumentó cuando la mujer comenzó a reclamarle al trabajador por no haberse detenido unos metros antes. La conversación quedó registrada en una grabación posteriormente difundida en redes sociales.

¿Sí sabes entender? Te dije portón negro a un lado de la tortillería... ¿sabes español?”, se escucha decir a la mujer.

El tono del intercambio fue subiendo hasta que el reclamo dejó de ser solamente verbal.

El celular terminó en manos de la mujer

Ante la discusión por el pedido, la mujer tomó el teléfono celular del repartidor y se retiró hacia el interior de una unidad habitacional.

El problema no terminó ahí. El verdadero cliente llegó al lugar para recoger su encargo, pero el repartidor ya no contaba con su teléfono, necesario para completar la entrega y realizar las comprobaciones correspondientes.

Con el pedido todavía pendiente y sin su dispositivo, el trabajador optó por buscar ayuda.

Se retiró del lugar y encontró a elementos de la Policía de Coacalco a unas calles de distancia. Les explicó lo ocurrido y los oficiales decidieron acompañarlo hasta el domicilio señalado.

La llegada de la policía cambió la escena

La presencia de los uniformados modificó el ambiente.

Los policías acudieron al inmueble para solicitar la devolución del teléfono. Después de unos momentos, la hija de la mujer salió de la vivienda con el celular en las manos.

La explicación que ofreció fue que lo ocurrido había sido producto de un “arranque” de su madre y que todo se había originado por un malentendido.

El teléfono finalmente regresó a su propietario.

Lo que pudo terminar en una denuncia tomó otro camino.

El repartidor pidió una sola cosa: una disculpa

Aunque había recuperado su celular, el trabajador tenía la posibilidad de iniciar acciones legales por lo ocurrido. Sin embargo, decidió no proceder.

Su petición fue distinta: quería una disculpa por las ofensas que, según el relato difundido, recibió durante el incidente.

Así, el episodio que comenzó con una discusión por un paquete terminó con una solución inesperada: el repartidor recuperó su herramienta de trabajo y la mujer quedó frente a la posibilidad de reconocer lo sucedido.

Mientras el conflicto se resolvía en el lugar, otra historia comenzaba a crecer en internet.

Las imágenes del incidente fueron difundidas en redes sociales por la cuenta del usuario Driverik150. En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones y los internautas comenzaron a referirse a la protagonista como “Lady Paquete”.

El apodo se instaló rápidamente en las conversaciones digitales, convirtiendo un altercado ocurrido en una zona habitacional de Coacalco en un fenómeno viral.

Las imágenes también abrieron un debate sobre el trato que reciben los repartidores y trabajadores de plataformas digitales mientras realizan sus actividades.

Pero más allá de la etiqueta que le dieron las redes sociales, la historia tuvo un último capítulo.