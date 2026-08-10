Reviven tesoros arqueológicos de Texcoco: destinan más de 3.7 mdp a tres sitios

Tres importantes vestigios de la antigua cultura acolhua en Texcoco, Estado de México recibieron una intervención integral como parte del Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos, impulsado por el Gobierno de México.

Los trabajos, realizados por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), beneficiaron a las zonas arqueológicas con una inversión superior a 3.7 millones de pesos, destinada a preservar estructuras, mejorar las condiciones de visita y fortalecer la conservación del patrimonio histórico de la región.

En este sentido, la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que invertir en estos espacios representa una responsabilidad pública para preservar la memoria de las comunidades y mantener vivo su patrimonio.

¿Qué sitios fueron intervenidos?

De acuerdo con el director de la representación del INAH en el Estado de México, Nahúm Noguera Rico, los sitios que formaron parte de los trabajos de conservación fueron:

Tetzcotzinco.

Tetzcotzinco. Los Melones.

Huexotla.

Según el funcionario, se trata de una intervención relevante debido a que, por primera vez, se atendió de manera simultánea un conjunto tan amplio de espacios patrimoniales abiertos al público.

Además de los tres sitios de Texcoco, el programa contempló intervenciones en otras nueve ciudades prehispánicas del Estado de México, entre ellas Teotihuacan, Malinalco, Chimalhuacán y Tenayuca, así como en el Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepotzotlán.

Se trata de una intervención relevante debido a que, por primera vez, se atendió de manera simultánea un conjunto tan amplio de espacios patrimoniales abiertos al público. Cortesía: INAH

Tetzcotzinco

Uno de los principales beneficiados fue Tetzcotzinco, cuyo nombre en náhuatl significa “el pequeño u honorable Tetzcoco” y que es conocido también como los baños de Nezahualcóyotl.

La investigadora del Centro INAH Estado de México y titular del proyecto arqueológico, Rosalba Aguilera Muñoz, señaló que el sitio no había recibido una rehabilitación de esta magnitud desde la década de 1980.

El conjunto conserva canales, basamentos piramidales, abrigos rocosos, tinas y escalinatas, elementos que permiten apreciar parte de uno de los sistemas hidráulicos más importantes desarrollados en la época prehispánica, entre los años 1250 y 1521 d.C.

Las labores de conservación incluyeron el retiro de grafitis, aplicación de morteros de cal y arena, restitución de piezas de piedra en muros, escalinatas y esquinas, colocación de pisos de sacrificio y sustitución de juntas.

También se realizaron trabajos de limpieza, poda y control de microorganismos para mejorar las condiciones de conservación del sitio.

Huexotla

En Huexotla, otro asentamiento acolhua contemporáneo de Tetzcotzinco, las labores se concentraron en cuatro de sus siete basamentos: La Estancia, La Comunidad, el Templo de Ehécatl y Santa María Grande.

Los trabajos incluyeron la reintegración de materiales pétreos, consolidación de aplanados, sustitución de juntas y retiro de vegetación invasiva.

También se renovó la malla perimetral y se realizaron trabajos de rehabilitación en la caseta de servicios, donde se reintegraron las tejas de la cubierta y el aplanado, además de resanar fisuras y juntas y efectuar labores de pintura. El inmueble también recibió nuevo mobiliario y se rehabilitó su instalación hidrosanitaria.

Los Melones

El tercer sitio intervenido en Texcoco fue Los Melones, un conjunto residencial correspondiente al mismo periodo que Tetzcotzinco y Huexotla.

En este espacio aún pueden observarse muros, arranques de estructuras y restos de una habitación central, cuya arquitectura destaca por un núcleo de tierra acompañado de sillares de mampostería elaborados con tezontle negro y rojo finamente tallado.

De acuerdo con Rosalba Aguilera Muñoz, las acciones de conservación consistieron principalmente en la reintegración de elementos pétreos, sustitución de juntas y restauración de dos muros que presentaban problemas de disgregación.