Vía Morelos, en Edomex, colapsada por choque de tráiler

El accidente de un tráiler provocó la madrugada de este lunes el cierre de un tramo de la Vía Morelos, en Ecatepec, Estado de México, luego de que la unidad de carga impactara y derribara varios postes de luz.

El percance generó afectaciones importantes a la circulación con dirección a la Ciudad de México y complicó el traslado de cientos de personas que utilizan diariamente esta vialidad y el sistema Mexibús.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió alrededor de las 02:00 horas, en las inmediaciones de las estaciones Cerro Gordo y Santa Clara de la Línea 4 del Mexibús.

Según la información disponible, el tráiler se impactó contra varios postes de infraestructura eléctrica, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación en dirección a la Ciudad de México mientras se realizaban las labores correspondientes en la zona.

El cierre también afectó la operación de la Línea 4 del Mexibús, debido a que el punto del accidente se encuentra entre las estaciones Cerro Gordo y Santa Clara.

La interrupción del servicio provocó que numerosos usuarios tuvieran que descender y continuar su recorrido a pie para buscar otras opciones de transporte.

El impacto en la movilidad se hizo especialmente evidente durante las primeras horas de la mañana, cuando la Vía Morelos concentra una elevada cantidad de vehículos y pasajeros que se desplazan hacia distintos puntos de Ecatepec y la Ciudad de México.

Chofer del tráiler fue detenido

El conductor de la unidad de carga fue detenido después del accidente y trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance.

Hasta el momento de los primeros reportes no se había informado de manera oficial sobre personas fallecidas ni se había establecido un saldo definitivo de lesionados relacionado con el choque.

Las autoridades deberán determinar también el monto y alcance de los daños ocasionados a la infraestructura urbana y eléctrica.

¿Qué vialidades están afectadas?

El cierre de la Vía Morelos en dirección a la Ciudad de México mantiene complicaciones para los automovilistas que utilizan este corredor.

Como alternativas, se recomienda considerar la calle Toltecas, con conexión hacia Mezquite o Miguel Hidalgo Oriente.

Otra opción para quienes necesiten desplazarse entre Ecatepec y la zona metropolitana es la Autopista México-Pachuca, aunque la elección de una ruta dependerá del punto de origen y destino de cada conductor.

Se recomienda manejar con precaución y tomar en cuenta que las condiciones de circulación pueden cambiar conforme avancen las labores para retirar la unidad y reparar o asegurar los postes afectados.

¿Qué pasó con el servicio del Mexibús?

El accidente obligó a suspender temporalmente el servicio de la Línea 4 en el tramo relacionado con las estaciones Cerro Gordo y Santa Clara, debido al cierre de la Vía Morelos.

Los usuarios afectados tuvieron que buscar medios alternativos para continuar sus recorridos. La normalización del servicio dependerá de que las autoridades concluyan las labores de atención y determinen que existen condiciones seguras para reabrir la vialidad.

La Línea 4 cuenta con estaciones en esta zona de Ecatepec; documentación pública confirma la presencia de las estaciones Santa Clara y Cerro Gordo en este corredor.