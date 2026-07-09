Vecinos cierran avenida por 11 horas para exigir abasto de agua

Por más de 11 horas, vecinos de la colonia Valle de Aragón Primera Sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, llevaron a cabo un bloqueo en la avenida Rio de los Remedios y Valle Finalledo, para exigir les proporcionen agua potable, su protesta afectó a miles de automovilistas, quienes quedaron varados desde las 7 de la mañana.

Los inconformes señalaron que tomaron esa medida ante la desesperación por no contar con el líquido.

Llevamos más de un año exigiéndole a Odapas que nos mande el agua como nos corresponde por medio de la red hidráulica y no nos toman en cuenta, pagamos los más altos impuestos en la zona norte, somos 18 colonias y las 18 colonias somos afectadas”, dijo Osvaldo Castañeda, uno de los vecinos que se manifestaron.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Explicaron que siempre han tenido problemas de abasto, pero hasta hace unos meses les mandaban pipas y les caía algo de agua en la red, pero ahora no tienen ni para cubrir sus necesidades más apremiantes.

No sé qué es lo que está pasando, porque antes sí caía cada tercer día, pero esto ya tiene como cuatro meses que no cae agua y tengo que estar pagando cada ocho días 350 pesos, por eso hago un llamado a las autoridades, pero no han venido”.

También se quejaron porque tienen que comprar pipas, lo que les está afectando; sin embargo, luego de 11 horas de bloqueo, en donde por pequeños lapsos abrían un carril, se retiraron sin que ninguna autoridad les atendiera.