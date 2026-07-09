Pone en marcha Azucena Cisneros pozo Las Fuentes en Ecatepec; beneficia a 40 mil habitantes

Con un caudal de 30 litros de agua por segundo que beneficia de manera directa a 40 mil habitantes, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el pozo Las Fuentes. Esta obra, ejecutada como parte del Plan Integral Oriente, se suma a las acciones estructurales que han permitido incrementar el abastecimiento del líquido a través de la red de un 30 por ciento a un 85 por ciento en las comunidades de la Quinta Zona de este municipio.

Durante el presente año, el Gobierno Municipal ha puesto en funcionamiento un total de cinco pozos equipados con tecnología de telemetría —denominados San Agustín I, San Agustín II, Ejidos, SUTERM y el pozo 340—, además de rehabilitar de forma integral las plantas potabilizadoras Cruz Roja y Emiliano Zapata. En conjunto, toda esta nueva infraestructura hidráulica garantiza el suministro regular del recurso a más de 250 mil pobladores de la región.

Durante el evento de inauguración en la unidad habitacional Ecatepec Las Fuentes, la presidenta municipal destacó la importancia de hacer valer los derechos de la ciudadanía mediante infraestructura digna. "El pozo que hoy les estamos ofrendando es lo menos que merecen, la garantía del agua por la red", afirmó de manera categórica Cisneros Coss ante los colonos, con quienes también se comprometió a repavimentar calles, recuperar parques y rehabilitar los distintos espacios públicos del sector.

Por su parte, Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec (Sapase), explicó que el antiguo pozo se encontraba al borde del colapso debido a la falta de mantenimiento. Detalló que la infraestructura original producía únicamente 12 litros por segundo, pero gracias a las gestiones de la alcaldesa ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se logró su reperforación en el mismo sitio para alcanzar los niveles actuales de producción.

“Hoy tienen un pozo que anteriormente daba 12 litros por segundo para la población, no alcanzaba. Este pozo da ahora 30 litros por segundo, entonces con esto ustedes tendrán el agua suficiente”, puntualizó el funcionario. Asimismo, el titular de Sapase reconoció el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para la inyección de recursos en el Plan Oriente.

Finalmente, las autoridades locales hicieron un llamado a la corresponsabilidad, al advertir que actualmente el 83 por ciento de la población de Ecatepec no paga por el suministro de agua potable. Por este motivo, invitaron a la ciudadanía a realizar sus pagos correspondientes, ya que estas aportaciones económicas son el motor que permite continuar con la ejecución de obras públicas en beneficio de toda la comunidad.