Imputan por autosecuestro a presidenta municipal de Tenancingo

En audiencia privada que inició la mañana de este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formula la imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por la presunta simulación de su secuestro.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia, comerciantes, pobladores y migrantes de Tenancingo, Estado de México, se manifestaron afuera de los juzgados de Tenancingo para exigir la salida de la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco, quien enfrenta audiencia inicial por el delito de secuestro simulado.

Denunciaron que, a lo largo de la administración de la morenista, la cual lleva un año y siete meses, han sufrido porque no los dejan trabajar y cada vez les suben más las cuotas de agua, predial o servicios.

Recuerde que detrás de cada puesto hay que alimentar, de mi dependen tres personas de la tercera edad, yo no peleo nada, yo no estoy para juzgar si es culpable o no eso se lo dejaríamos a la justicia, nosotros lo que pediríamos es respeto para el pueblo, nosotros ya de la tercera edad que somos trabajadoras sólo queremos trabajar", dijo la comerciante Elba María de la Luz Díaz Nava.

Los manifestantes esperan que la investigación contra la alcaldesa pueda culminar con una vinculación a proceso Foto: Especial

Incluso algunos señalaron que han sufrido en casi todos los sectores, como el de las flores y verduras.

A partir de que llega esta presidenta, ‘nombre’ se potencializo esta actitud totalmente aberrante en contra de la gente, su actitud es enfermiza porque agarra a la gente realmente como enemigos", se quejó Arturo Escobar Martínez.

Migrantes que llegaron desde Estados Unidos, señalaron que les molesta la actitud de falta de trabajo.

Aquí les han subido los impuestos, les han subido el agua tres veces más, les cobra a los motociclistas, personas que usan motos para moverse a los alrededores, yo he sido una de las víctimas, lo único que pedimos es que se haga justicia, que esta persona se le vincule y que renuncie si tiene tantita vergüenza, porque merecemos respeto y dignidad; que nuestra propia gente nos esté haciendo esto, una persona que elegimos de confianza nos traicione a medio tiempo, todavía no son los tres años y nos está robando, nos está abusando", expresó Javier Calzada, migrante en Denver, Colorado.

Los manifestantes esperan que la investigación contra la alcaldesa pueda culminar con una vinculación y que ella se separe del cargo para bien de la población.