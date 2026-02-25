Aseguran tienda incendiada en Valle de Chalco que causó lesiones a niño

A tres días de que dos sujetos prendieran fuego a anaqueles de una tienda de conveniencia, en la colonia San Miguel Xico tercera sección, en Valle de Chalco, en donde resultaron lesionados un adulto y un menor, la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró el establecimiento.

Cabe recordar que el pasado 22 de febrero dos sujetos, presuntamente en el marco de acciones de vandalismo realizadas por la muerte de ‘El Mencho’, entraron a la tienda donde había varias personas y le prendieron fuego para después darse a la fuga.

Foto: FGJEM

Ante ello, la fiscalía mexiquense informó que, como parte de actos de investigación en relación a los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentaviva, en agravio de dos víctimas, entre ellas, un menor de edad que resultó con quemaduras en su cuerpo, este miércoles fue asegurado el inmueble.

La Fiscalía indicó que mantiene las investigaciones para identificar y ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables.

Foto: FGJEM

En tanto, el menor y su padre se encuentran internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, donde se reportan como estables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si estos hechos fueron realizados por alguna célula criminal.

*DRR*