Gobernadora Gómez: se entregaron 12 unidades para el campo

En el marco del programa “Maquinaria para Transformar el Campo Mexiquense”, con una inversión total de casi 50 millones de pesos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó 12 nuevas unidades de maquinaria pesada a los ayuntamientos con vocación agrícola.

De septiembre de 2023 a febrero de 2026, el programa “Maquinaria para Transformar el Campo Mexiquense” se ha extendido a todo el territorio mexiquense, generando beneficios directos para 10 mil productores, y han sido más de 25,000 hectáreas impactadas en 65 municipios.

Además, se han construido 211 bordos de almacenamiento, más de 100 ollas de captación de agua habilitadas, cerca de mil kilómetros de desazolve en ríos, canales, arroyos, presas y jagüeyes, así como 2 mil 600 kilómetros de caminos saca cosecha abiertos o rehabilitados y trabajos de nivelación de parcelas y terrenos en múltiples comunidades.

La gobernadora Gómez, dio a conocer que los productores del campo mexiquense pueden gestionar el servicio de maquinaria a través de su municipio o de forma directa ante la Secretaría del Campo.

Por su parte, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, destacó el impacto directo de esta inversión en la vida de los productores: “Con esta inversión de casi 50 millones de pesos se entregan estos 12 equipos nuevos que van a trabajar la tierra, abrir caminos, mover materiales y garantizar que el agua llegue donde se necesita. Son herramientas que se traducen directamente en mejores condiciones para producir y para vivir”.

Y María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, destacó que las 12 nuevas unidades se integran al parque vehicular existente, elevando a 68 el total de equipos disponibles que los ayuntamientos pueden solicitar de forma directa ante la dependencia.

“La inversión pública en maquinaria y equipamiento no es un lujo, es una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestro campo, de nuestra ruralidad”, destacó.

