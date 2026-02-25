Robo de vehículos en el Estado de México baja más de 50%

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que el robo de vehículos en la entidad bajo 54 por ciento, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La gobernadora detalló que dichas cifras son del 1 de enero al 24 de febrero de este año, al comparar las cifras con el mismo periodo del año pasado.

“Este miércoles, en la Mesa de Paz la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó la disminución de 54 por ciento en el delito de robo de vehículo, del 1 de enero al 24 de febrero de este año y en comparación al mismo periodo en 2025”.

Gómez Álvarez añadió que la coordinación de todas las autoridades permite que haya buenos avances en seguridad, lo que se traduce en tranquilidad para las familias de la entidad.

Durante la Mesa de Paz se informó que se contabilizaron dos mil 386 robos de vehículos desde el 1 de enero hasta el pasado 24 de febrero, mientras que en el mismo periodo de 2025, se hurtaron cinco mil 166 registrados.

La diferencia fue de dos mil 780 vehículos, “una reducción que permite avanzar en la pacificación de la entidad da seguridad y tranquilidad a familias mexiquenses”.

“El descenso es producto a la coordinación permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales, que han reforzado puntos estratégicos de vigilancia, operativos carreteros y monitoreo para detectar unidades con reporte de robo y facilitar su recuperación”, añadió la gobernadora.

A dichas acciones se incrementó la presencia de fuerzas de seguridad en diversas regiones del Estado de México.

*DRR*