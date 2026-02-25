Toman caseta de Tepozotlán, Edomex, por jóvenes desaparecidos

La desesperación por no saber nada de Adrián Hernández, de 15 años; Jimena Sánchez, de 18; y Brenda Aguilar, de 21 años, hizo que sus familiares y amigos tomaran la caseta de Tepozotlán, en la autopista México-Querétaro, en el Estado de México (Edomex).

Los tres jóvenes desaparecieron en el municipio de Tepozotlán, por lo que, al enterarse de que los padres de Brenda se iban a manifestar, acudieron también los familiares de los otros dos jóvenes.

Brenda salió de su casa la semana pasada para dirigirse a su trabajo en Tepozotlán, pero ya no llegó.

Brenda tiene 21 años, salió rumbo a su trabajo. Ella trabaja en Tepozotlán, en un consultorio que se llama Sanatorio Anita. Ella ya no llegó al trabajo. Nos hemos encargado de buscar cámaras en las cuales no aparece, no llega a la parada de la pecera. Hemos hecho un trabajo muy grande entre familiares, vecinos y amigos”, explicó Antonio Aguilar, padre de la joven.

Explicó que, al estar buscándola y revisando cámaras en un tramo donde hay un terreno baldío por donde debía pasar la joven, se observan vehículos que pudieran estar relacionados con su desaparición.

Yo ocupo esas cámaras para ver cuál es el punto donde vienen avanzando los vehículos que se llevan a mi hija. Estamos hablando de una camioneta tipo Jeep y una cuatrimoto, que son las sospechosas que salen en los videos y que coinciden en el horario en que mi hija está desaparecida”.

Caseta de Tepozotlán tomada este 25 de febrero.

Jimena Sánchez, desaparecida

Mientras tanto, a Jimena Sánchez la vieron por última vez el 21 de febrero, cuando salió de su casa en la comunidad de Jagüey, municipio de Tepozotlán.

Ella estaba en casa haciendo quehacer y, a las dos de la tarde, abre el zaguán y se sale. De ahí desconocemos qué rumbo haya tomado… Las cámaras de video de la casa muestran que se ve que ella va caminando hacia afuera”, narró Valentín Sánchez, padre de Jimena.

Adrián Hernández, desaparecido

A Adrián, desde junio del año pasado su familia lo busca, luego de que saliera de su casa.

Mi hijo salió de su domicilio en Santa María Tianguistenco, se dirigía a Tepozotlán. Desde ese momento no se sabe nada. Las autoridades, en el MP, nada más dan vueltas y vueltas y no se sabe nada… Dicen que no hay nada. Al principio yo les llevé pruebas y no veo resultados de mi niño”, comentó Estela, madre de Adrián.

Ante ello, decidieron apostarse desde las dos de la tarde en la caseta, donde cerraron todas las plumas, permitiendo el paso solo en dos casetas de cobro, en las que levantaron las plumas para dar libre tránsito en ambos sentidos, con el fin de exigir que los ayuden a buscarlos.

