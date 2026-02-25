Habitantes de Tultepec viven con temor por embolsados; ‘son constantes’

Tres cuerpos en bolsas fueron encontrados en el municipio de Tultepec, Estado de México (Edomex), en las colonias La Palma y El Mirador, lo que generó una movilización policiaca.

Vecinos explicaron que, cuando salieron a realizar sus labores matutinas, encontraron en la avenida San José, en la colonia Las Palmas, una bolsa negra en medio de la calle.

Yo me desperté y vi muchas patrullas. Ahí me di cuenta de que había una bolsa y estaba la patrulla. Sí, por aquí, de este lado estaba”, mencionó Abraham, vecino de la zona.

Explicó que le llamó la atención porque la bolsa tenía un mensaje pegado, por lo que dieron aviso a la policía.

En tanto, metros más adelante, en la misma avenida, pero en la colonia El Mirador, fueron encontradas dos bolsas más con, al parecer, cuerpos.

Mire, yo bajé como iban a ser las siete, como diez para las siete, a llevar a mi nieto a la escuela, y de regreso vi una bolsa al lado de la banqueta, pero jamás me imaginé el contenido. No, y hasta después me enteré de que había restos ahí, restos humanos. Lo único que yo pensé fue: ¿hasta cuándo vamos a poner las cosas en su lugar? Yo pensé que era una bolsa de basura”, explicó Pablo, vecino de la zona.

Habitantes de Tultepec, con temor por embolsados

Embolsados en Tultepec. Especial

Ante el temor por lo acontecido, pocos vecinos decidieron transitar por la zona, pues aseguran que los asesinatos son constantes.

Ya había pasado otras veces, pero no como ahora. Ahora estuvo más feo, en la parte de arriba y en la parte de abajo… (LIGAR)… Hay temor, hay temor, porque día con día están sucediendo. No nada más aquí, sino en toda la parte de arriba: Mirador, Cantera, Lomas, toda esta parte. Yo creo que aquí no se comete eso, lo vienen a tirar, eso es lo que pasa”.

*mvg*