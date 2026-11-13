Revelan video del momento exacto del terrible choque en la México-Querétaro
El accidente ocurrió a la altura de Coyotepec, Estado de México, dejó decenas de personas lesionadas, entre ellas menores de edad.
Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que se registró la aparatosa carambola entre un tráiler y tres autobuses de pasajeros en la autopista México-Querétaro, el accidente ocurrió ayer a la altura de Coyotepec, Estado de México, y que dejó decenas de personas lesionadas, entre ellas menores de edad descalabrados.
Las imágenes permiten ver cómo el conductor de un tráiler pierde el control de la pesada unidad y termina impactando a uno de los autobuses que circulaban con dirección a la Ciudad de México.
El golpe desencadenó una serie de choques. Un segundo autobús terminó volcado sobre la carretera, mientras que un tercero se estrelló al intentar esquivar a los vehículos involucrados. Incluso, otro camión de pasajeros derrapó sobre el pavimento mojado.
Todo ocurrió a la altura del kilómetro 49, donde la lluvia había dejado el asfalto resbaloso, lo que complicó todavía más la situación.
De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando chocó por alcance contra uno de los autobuses, en los que viajaban varios niños que se dirigían a una excursión en Chapultepec, CDMX.
El saldo de la carambola fue de más de 20 personas lesionadas. Tras el accidente, la autopista México-Querétaro permaneció cerrada durante varias horas con dirección a la capital del país, mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos y realizaban las maniobras necesarias para retirar los vehículos accidentados.