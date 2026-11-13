Revelan video del momento exacto del terrible choque en la México-Querétaro

Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que se registró la aparatosa carambola entre un tráiler y tres autobuses de pasajeros en la autopista México-Querétaro, el accidente ocurrió ayer a la altura de Coyotepec, Estado de México, y que dejó decenas de personas lesionadas, entre ellas menores de edad descalabrados.

Las imágenes permiten ver cómo el conductor de un tráiler pierde el control de la pesada unidad y termina impactando a uno de los autobuses que circulaban con dirección a la Ciudad de México.

El golpe desencadenó una serie de choques. Un segundo autobús terminó volcado sobre la carretera, mientras que un tercero se estrelló al intentar esquivar a los vehículos involucrados. Incluso, otro camión de pasajeros derrapó sobre el pavimento mojado.

Los dos autobuses turísticos Especial

Todo ocurrió a la altura del kilómetro 49, donde la lluvia había dejado el asfalto resbaloso, lo que complicó todavía más la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando chocó por alcance contra uno de los autobuses, en los que viajaban varios niños que se dirigían a una excursión en Chapultepec, CDMX.

El saldo de la carambola fue de más de 20 personas lesionadas. Tras el accidente, la autopista México-Querétaro permaneció cerrada durante varias horas con dirección a la capital del país, mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos y realizaban las maniobras necesarias para retirar los vehículos accidentados.