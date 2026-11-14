Desde el aire, vigilan el Buen Fin en el Edomex

A bordo de un helicóptero Black Hawk, elementos del Grupo Táctico de Reacción Aeromóvil (ETRA) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantienen una vigilancia permanente sobre los principales corredores comerciales del Valle de México, como parte del operativo Buen Fin 2026, instrumentado por el gobierno mexiquense para prevenir delitos durante la temporada de descuentos.

Excélsior acompañó a los elementos de esta corporación en un sobrevuelo por los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tecámac, donde desde las alturas fue posible observar la operatividad de los policías estatales desplegados en las inmediaciones de plazas comerciales, instituciones bancarias y vialidades de mayor circulación.

La aeronave, tripulada por ocho integrantes del grupo táctico, dos pilotos y un jefe de tripulación, recorrió las zonas comerciales de estos seis municipios, considerados puntos estratégicos por la concentración de establecimientos y la movilidad de miles de consumidores durante el Buen Fin.

Desde el aire, los elementos de seguridad supervisan los movimientos en las inmediaciones de los centros comerciales y mantienen comunicación por radio con las unidades terrestres.

Ante cualquier incidente o posible hecho delictivo, pueden transmitir información para coordinar la intervención de los policías desplegados en la zona.

El dispositivo aéreo contempla dos sobrevuelos por el Valle de México, con los que se busca fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta de las corporaciones encargadas de proteger a los compradores.

El despliegue forma parte de una estrategia de seguridad que abarca los 125 municipios mexiquenses, donde la Secretaría de Seguridad estatal movilizó a 2 mil 985 policías, apoyados por 354 patrullas y vehículos oficiales, para reforzar la vigilancia durante los cinco días de promociones comerciales, del 13 al 17 de noviembre.

De acuerdo con el dispositivo instrumentado por las autoridades estatales, los uniformados tienen bajo vigilancia 541 centros y plazas comerciales, mil 296 sucursales bancarias y 5 mil 504 cajeros automáticos, considerados puntos prioritarios para prevenir robos, asaltos y fraudes.

A estas labores se suman 25 binomios caninos y 25 equinos, además de drones tácticos, cámaras de videovigilancia y el monitoreo permanente del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), herramientas que permiten detectar situaciones de riesgo y apoyar las acciones policiales.

La presencia de los uniformados también se extiende a corredores gastronómicos y tramos carreteros, donde se busca inhibir delitos patrimoniales y otras conductas ilícitas, incluida la clonación de tarjetas bancarias.

El recorrido aéreo permitió observar una parte del dispositivo de seguridad que opera simultáneamente por tierra y aire en el oriente mexiquense, una de las regiones con mayor concentración urbana y actividad comercial de la entidad.

Con este despliegue, el gobierno del Estado de México busca que las familias puedan acudir a los establecimientos, realizar sus compras y regresar a sus hogares con mayores condiciones de seguridad.