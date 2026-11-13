Mateo perdió un ojo por acoso escolar y ahora teme regresar a la escuela

Mientras que Mateo, quien perdió a visión de un ojo por un caso de bullying no quiere comer ni regresar a la escuela, nada se sabe de su presunto agresor y las docentes implicadas por el momento están en la subdirección regional de Texcoco, Estado de México.

Laura Angelica Jaime, mamá de Mateo explicó que desde que el menor de seis años, perdió la visión de su ojo derecho ha estado muy irritable y dejó de jugar.

“Mateo le digo era un niño muy alegre, se la pasaba jugando, comía bastante bien y ahorita tiene ese cambio completo, luego está muy chilloncito, muy irritable que no quiere comer” Incluso ya no quiere ir a la escuela, aunque sea a otro plantel.

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“Pues yo creo que por lo sucedido ahorita, tiene temor de acudir a la escuela, nosotros platicamos más adelante que pase esto, va a haber una escuela nueva, él dice que no porque le da miedo de que lleguen a molestarlo nuevamente”, explicó.

Mientras él espera una cirugía, nada se sabe de los padres y del presunto menor que le enterró un lápiz en el ojo, la familia de Mateo esperaba un poco de empatía.

“Que se pusieran tantito de este lado si hubieran sido las circunstancias al revés yo creo que hay que ser empáticos en esta parte, yo digo ok mi hijo hizo algo doy la cara, por qué se están escondiendo, entonces tampoco es justo que ellos se estén escondiendo y les dejen toda la carga a las maestras, aquí es una responsabilidad de todas las partes”.

Mateo perdió la visión del ojo derecho

Mientras en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, los padres de familia están molestos e indignados por lo que le ocurrió a Mateo y exigen se capaciten al profesorado, pues aseguran que el caso de Mateo no ha sido el único.

Erika Rendón, Madre de familia explicó que su nieto fue víctima de bullying, le pegaban sus compañeros, por lo que tuvieron que iniciar una denuncia para que pararan las agresiones. Lo mismo sucedió con el hijo de Ana María “Cuando mi hijo si, sí había niños que le empujaban le pegaban era un chico de primer grado, se les comentaba a los maestros y si había maestras que no hacían caso y otros que no”, añadió.

Al respecto, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México informó que tanto la directora como la profesora de segundo A, se encuentran en la subdirección Regional de Texcoco, “mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Esta medida también tiene como finalidad resguardar su integridad, ante las manifestaciones realizadas por madres y padres de familia”.

Asimismo, mencionó que se inició el procedimiento laboral correspondiente y se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control, a fin de que investigue los hechos y determine las posibles responsabilidades

Agregó que las instancias competentes darán seguimiento a las investigaciones hasta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades

Mientras se llevan las investigaciones correspondientes y se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control, la mamá de Mateo solo pide justicia para el menor que sueña con ser policía “para detener a los malos” y no se vicie el proceso que se sigue.

“El día de hoy ya nos citaron porque nuestra carpeta ya está en esta área y la verdad me da un poquito de temor de que esté en Texcoco, por el comentario que había hecho una de las docentes que tenía conocidos aquí”, agregó.

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