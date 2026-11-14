Auto atropella a personas afuera de clínica en Ecatepec; hay un muerto

Una terrible mañana vivieron varias personas afuera de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ecatepec, un automóvil se salió de control, arrolló a varios y acabó estrellándose contra las instalaciones del hospital.

El accidente ocurrió sobre la Avenida Central, casi frente a Plaza Aragón, donde se encuentra la Clínica 196 del IMSS, en Ecatepec, Estado de México.

Dejó destrozos Especial

Primeros reportes señalan que el conductor de un Audi A6 blanco, con placas para personas con discapacidad 26-JVL, perdió el control de la unidad, aparentemente por una falla en los frenos.

El vehículo terminó subiéndose a la zona donde había personas esperando ingresar a la clínica, golpeó un puesto semifijo y finalmente se estrelló contra el enrejado del hospital.

En su camino atropelló a varias personas, entre ellas un hombre identificado como Luis Ángel "N", de 38 años, quien resultó gravemente herido.

Personal médico de la propia clínica salió de inmediato para auxiliar a las víctimas y comenzó a realizar maniobras de reanimación al hombre, quien posteriormente fue llevado al área de urgencias. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, Luis Ángel falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

En el automóvil viajaba Fernando "N", de 58 años, acompañado de sus nietos uno de 15 años, y otro de 16, quienes también fueron reportados entre los lesionados.

El conductor fue revisado por paramédicos y se encontraba estable, aunque quedó detenido y a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad en el accidente.

La emergencia provocó una fuerte movilización de policías, bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil de Ecatepec, quienes llegaron para atender a los heridos y asegurar la zona.

El choque también dejó daños en un puesto de venta de comida y en la estructura de la clínica, además de complicaciones para los automovilistas que circulaban por avenida Central con dirección a la Ciudad de México.

Las autoridades investigan qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y si realmente se trató de una falla mecánica.