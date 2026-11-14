Exhiben a montachoques en 'Tlalne'; dijeron que eran federales

Un trailero que viajaba acompañado de su hijo de apenas 12 años fue víctima de presuntos montachoques en calles de Tlalnepantla, Estado de México, varios sujetos le cerraron el paso, provocaron un accidente y terminaron golpeándolo y amenazándolo con una pistola.

En el video se escucha a los agresores asegurar que eran policías federales e insultar al trailero. Todo ocurrió sobre la avenida Ceilán, en la zona de Vallejo Ceilán, cuando el conductor del tráiler avanzaba con dirección al norte, acompañado de su hijo adolescente.

Los llamados montachoques @c4jimenez

De acuerdo con los videos difundidos por el periodista Carlos Jiménez, el problema comenzó cuando un automóvil azul se emparejó con la cabina del tráiler, poco antes de llegar al puente que cruza con avenida Mario Colín.

Desde ese vehículo, uno de los ocupantes sacó una pistola y amenazó al conductor, quien, al verse en peligro, aceleró para intentar alejarse.

Un segundo auto color rojo, rebasó al tráiler, se le metió enfrente y frenó de golpe, provocando que la unidad terminara chocándolo.

Mientras tanto, el vehículo azul quedó atravesado en la avenida, impidiendo que otros automovilistas pudieran avanzar.

Tras el choque, dos de los sujetos bajaron de los automóviles y, lejos de intentar resolver el supuesto accidente, se subieron por los estribos del tráiler para golpear al conductor en la cara.

Entre insultos y amenazas, los hombres comenzaron a gritar que eran agentes federales, aparentemente para intimidarlo y obligarlo a bajar de la cabina. Todo frente al hijo del trailero que, en medio de la agresión contra su padre, tuvo la oportunidad de sacar su celular y grabar a los responsables.

En las imágenes también logró captar las placas NJM-967-C del automóvil azul, uno de los vehículos utilizados en el ataque.

Incluso, según los reportes, uno de los agresores reconoció frente a la víctima que momentos antes lo habían amenazado con una pistola.

Al llegar una patrulla municipal, los policías se acercaron a los automóviles atravesados que ya habían provocado muchos problemas de circulación; los sujetos que decían ser agentes federales se acercaron a conversar con ellos. Después de unos minutos, los presuntos montachoques simplemente subieron a sus vehículos y abandonaron el sitio, sin que los policías municipales los detuvieran.

El trailero, por su parte, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para presentar una denuncia contra quienes lo golpearon, amenazaron y presuntamente intentaron extorsionarlo.