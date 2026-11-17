Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar las condiciones laborales de sus elementos, el gobierno de Tecámac asegura contar con los policías mejor pagados del Estado de México.

La alcaldesa Rosi Wong señaló que ofrecer mejores salarios es parte de una estrategia para incentivar el desempeño de los elementos y evitar que incurran en prácticas de corrupción.

“Tenemos a los policías mejor pagados del Estado de México y al hacer esto nosotros tratamos de disminuir la delincuencia, porque a veces el policía o el delincuente le da algo y eso es lo que queremos evitar”, afirmó.

Por su parte, Rufino Jiménez Jiménez, comisario de la Guardia Civil de Tecámac, destacó que los elementos cuentan con un horario laboral de 12 por 24 horas, prestaciones, uniformes, armamento, combustible y vehículos de reciente modelo. El funcionario consideró que estas condiciones contribuyen a que los policías desempeñen sus funciones de manera oportuna y eficaz.

Como parte del fortalecimiento de la corporación, el municipio también trabaja en la construcción de un nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), cuya primera etapa representa una inversión de 134 millones de pesos.

El proyecto contempla alrededor de 600 cámaras adicionales, sistemas de GPS para las patrullas y herramientas de monitoreo que permitirán supervisar las intervenciones policiales y dar seguimiento a las unidades en tiempo real.

De acuerdo con la alcaldesa, el centro de monitoreo podría quedar concluido en febrero.

En cuanto a la distribución de los elementos, el comisario informó que la Guardia Civil pasó de nueve a 11 sectores, con el propósito de ampliar la cobertura y atender las zonas de acuerdo con la incidencia delictiva. La corporación tiene como objetivo alcanzar tiempos de respuesta de entre tres y cinco minutos ante los llamados de emergencia.

Rufino Jiménez Jiménez, comisario de la Guardia Civil de Tecámac, destacó que los uniformados operan bajo un esquema laboral de 12 por 24 horas. Mateo Reyes

Sobre la situación de seguridad en el municipio, Wong aseguró que los índices delictivos han disminuido en comparación con años anteriores; tan solo en el primer cuatrimestre del año se registró un 26% menos en delitos de alto impacto y el robo a casa habitación disminuyó un 54%.

En tanto, habitantes consultados describieron a Tecámac como un municipio generalmente tranquilo, aunque señalaron que existen zonas donde consideran necesario reforzar la vigilancia.

El gobierno municipal sostiene que mejorar las condiciones laborales de los policías, invertir en tecnología y ampliar la cobertura territorial son acciones fundamentales para fortalecer la seguridad de los habitantes.