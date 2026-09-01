Brindarán apoyo económico a cuidadores de familiares enfermos en Tecámac

Para respaldar y reconocer a quienes realizan labores de cuidado no remunerado de manera exclusiva a un familiar directo enfermo, el ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, implementó el programa “Amor con Amor se Paga” para brindar un apoyo económico.

Se informó que con este programa, implementado a través del Sistema Municipal DIF, Tecámac se vuelve pionero al ser el único en su tipo enfocado en brindar apoyo económico a personas que realizan labores de cuidado de familiares directos enfermos que requieren atención, supervisión o asistencia permanente.

El monto de los apoyos contempla dos modalidades, el primero es por mil 500 pesos mensuales, los cuales se darán en caso que los beneficiarios cuenten con otro apoyo social que se refleje de forma directa para el ingreso familiar.

La otra modalidad será por tres mil pesos mensuales, cantidad establecida para quien no cuente con ningún apoyo ni seguridad social.

Desde el lunes 31 de agosto y hasta el sábado 5 de septiembre continuará la segunda fase para la validación de los documentos, los horarios de atención son de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas y el sábado de 09:00 a 13:00 en las 11 sedes habilitadas en el municipio.

Unidad Administrativa, en Los Héroes Tecámac Sexta Sección

Centro de Atención a la Diversidad Sexual, Héroes Sección Bosque

Puerta Violeta, Conjunto Urbano Urbi Valle de San Pedro

Plaza Estado de México, Conjunto Urbano Real del Cid

Unidad Médica Mandarinas, Fraccionamiento Ojo de Agua

Centro Comunitario del Bienestar, Conjunto Urbano Casas Geo

Centro Comunitario del Bienestar, colonia Lomas de Tecámac

Centro de Atención a la Juventud Ágora, Fraccionamiento Villa del Real

Bazar Municipal Las Abejas, Tecámac Centro

Casa de Cultura, San Pedro Pozohuacan

Unidad Administrativa Los Reyes Acozac

Las personas que realizaron el prerregistro en línea deberán acudir a las sedes con el propósito de continuar con el proceso de selección para acceder al apoyo económico establecido por el programa.

Como ha destacado la presidenta Rosi Wong, los únicos requisitos son ser residente de Tecámac y realizar labores de cuidado no remunerado, de manera exclusiva a un familiar directo enfermo, cuya responsabilidad limite o impida su incorporación al mercado laboral formal.