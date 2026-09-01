Anuncian testamentos a mitad de precio en La Paz, Edomex

En La Paz, Estado de México, septiembre llega con descuentos de hasta 50 por ciento para que los adultos mayores puedan hacer su testamento. No importa si el patrimonio es grande o pequeño, dejar por escrito a quién pasarán los bienes ayuda a que se respete la voluntad de cada persona y, sobre todo, evita pleitos y problemas legales entre las familias.

El secretario del Ayuntamiento, Sotero Vergara Benítez, destacó que, en este mes del testamento, este beneficio se realiza de acuerdo con el convenio establecido con el Colegio de Notarios, añadió.

Testamento en CDMX y Edomex.

Explicó que el testamento es un documento, como la campaña lo indica, que se resume en “Heredar es un acto de amor” para proteger el futuro de quienes más queremos, por lo que se puede realizar el trámite en una notaría, mediante el cual la persona decide el destino de sus bienes, derechos y obligaciones una vez que fallezca, "por lo cual es importante realizar el trámite de tu legado en calma; incluso, puedes modificar el testamento las veces que quieras y nadie puede hacerlo por ti".

La campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, a la que el Ayuntamiento de La Paz se une, los notarios reducen los costos y amplían los horarios para facilitar el trámite. Los documentos básicos que se requieren para el trámite son la credencial del INE y una copia del CURP.

Mencionó que, entre los beneficios del testamento, destacan la prevención de juicios costosos y problemas familiares, la decisión de quién o quiénes heredan tu patrimonio, garantiza que su voluntad se cumpla y su costo se reduce hasta 50 por ciento durante el mes de septiembre para personas mayores de 60 años.

José Manuel Huerta Martínez, Notario Público número 79 del Estado de México, indicó que para evitar que los familiares tengan que enfrentar dudas o conflictos, se ha visto que algunas familias llegan a una sucesión sin saber qué hacer con una casa, terreno o con sus bienes, “el testamento no es un documento jurídico, es la oportunidad que tiene el ciudadano para poner orden en sus bienes”.

Con esta acción, se evitará algún conflicto y hacer un testamento no significa que se deje de ser propietario de los bienes mientras la persona siga viva; este documento contiene su voluntad hasta el momento de la muerte y, mientras tenga la capacidad para realizarlo, se podrá modificar el testamento, apuntó.