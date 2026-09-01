Capturan a tres personas en Valle de Chalco con 34 mil pesos en billetes falsos

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, ya que pagaron con billetes falsos en un establecimiento, además de que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) les aseguraron dosis de drogas.

De acuerdo con la SSEM, el encargado de un comercio solicitó ayuda a los policías debido a que detectó que los billetes con los que le pagaron eran falsos, también les informó que los presuntos responsables se retiraron en un vehículo.

Elementos de la SSEM detuvieron a dos hombres y a una mujer, por su probable implicación en los hechos con apariencia de delitos contra la salud y fraude; durante la intervención, se les aseguraron 34 billetes de mil pesos falsos, así como empaques de aparente cristal y marihuana”.

La solicitud de ayuda ocurrió cuando patrullaban calles de la colonia Santiago, en Valle de Chalco, momento en que fueron abordados por la parte afectada, propietaria de una tienda de abarrotes.

La solicitud de ayuda ocurrió cuando patrullaban calles de la colonia Santiago, en Valle de Chalco Foto: Especial

Con la información que les proporcionó desplegaron un operativo para ubicar a los acusados, quienes aún estaban en las cercanías, por lo que les marcaron el alto para realizar una revisión preventiva.

Tras llevar a cabo la inspección localizaron entre sus pertenencias 34 billetes falsos con la denominación de mil pesos, seis dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como cristal y tres envoltorios con hierba verde y seca, similar a la marihuana”.

Ante la evidencia recabada, los elementos policíacos procedieron con la detención de Noé “N”, de 31 años; Kevin “N”, de 24 años y Ana “N”, de 31 años.