Desarticulan banda de “Los Cerdos”, dedicada al robo y secuestro exprés

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fue desarticulada una banda criminal autodenominado como "Los Cerdos", la cual cometía diversos delitos, entre ellos secuestro exprés con fines de robo, extorsión y robo de vehículo en varios municipios de esa entidad y en algunos de Hidalgo.

Las más recientes capturas corresponden a Juan "N", alias "El Cerdo" y presunto líder la banda, Diego Bladimir "N", Óscar "N" y Raúl "N", días antes fueron detenidos Deni “N” y Gabriel “N”.

Las autoridades identificaron que su zona de operación abarcaba los municipios mexiquenses de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán.

Investigaciones en su contra

De acuerdo con la FGJEM, el primer delito por el que se les investiga se cometió el 13 de julio de 2026, cuando un conductor que circulaba por el municipio de Tecámac y fue interceptado por Juan “N” y otros tres sujetos que los despojaron de su vehículo.

En otro caso, el 3 de agosto en el municipio de Axapusco, Diego Bladimir “N” y otro sujeto se vistieron como agentes de la policía municipal, además de viajar en un vehículo que aparentaba ser una patrulla, cuando interceptaron a dos personas bajo el argumento de realizar una revisión de seguridad.

Posteriormente, arribaron Óscar "N" y Raúl "N", quienes presuntamente las habrían amenazado y desapoderado de sus pertenencias, además de obligarlas a realizar diversas transferencias bancarias”.

Eso no fue todo, ya que mientras los acusados esperaban indicaciones de su jefe, uno de ellos abusó sexualmente de una víctima, tras varios minutos los liberaron en otro punto del municipio, pero se llevaron su vehículo.

Foto: Especial

Luego de conocer los hechos, el Ministerio Público inició la investigación y se pudo conocer la identidad de los presuntos delincuentes, contra quienes se solicitaron las órdenes de aprehensión, una por el delito de robo de vehículo con violencia y tres más por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Juan, alias ‘El Cerdo’, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, mientras que Diego Bladimir "N", Óscar "N" y Raúl "N" fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica”.

Posibles sentencias

Aunque todavía no existe una sentencia en su contra, la cual se establecería hasta el término del proceso legal en su contra, en el caso de robo de vehículo con violencia, podría ser de hasta 39 años de prisión, mientras que por los delitos de secuestro exprés con fines de robo y extorsión alcanzaría hasta 100 años.

En el caso de las detenciones de Gabriel "N" y a Deni "N", son investigados por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo y abuso sexual por los hechos ocurridos el 3 de agosto y por el cual ya enfrentan un proceso legal.