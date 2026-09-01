Refuerzan presencia policial en rutas estratégicas que conectan con el AIFA

Se reforzó la seguridad en las carreteras que comunican al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para mantener condiciones de seguridad para quienes transitan por las vialidades que conectan al AIFA.

Se informó que, en el marco del Operativo Plan Emergente AIFA, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) implementó un despliegue operativo en diferentes puntos estratégicos de la región para reforzar la presencia policial, contemplando la cobertura de las tres subdirecciones que conforman la Coordinación Regional Ecatepec: Zumpango, Ecatepec y Circuito Exterior Mexiquense.

En la Subdirección Zumpango se estableció un punto de control en Paseo Bicentenario, en el cruce de la carretera Zumpango-Melchor Ocampo, donde fueron revisadas 15 camionetas y 15 personas. Estas acciones han contribuido a disminuir la incidencia delictiva en hechos con apariencia de delitos de alto impacto en 17 por ciento, de enero a julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos que destacan en la reducción durante el mismo lapso son: robo a negocio con violencia, con una disminución de 38 por ciento; robo a casa habitación con violencia, 30 por ciento; robo de vehículo con y sin violencia, 29 y 45 por ciento, respectivamente; robo a transporte de pasajeros con violencia, 38 por ciento, y robo a transporte de carga con violencia, 28 por ciento.

Excélsior

Por su parte, en la Subdirección Ecatepec, las acciones de vigilancia y revisión de las inmediaciones se realizaron en el Hospital Regional del IMSS 200, así como en el cruce de la Estación Esmeralda y Ojo de Agua. En este punto se reportó la revisión de 12 camionetas y 15 personas.

En Ecatepec, durante los primeros siete meses de 2026, disminuyó en 29 por ciento la incidencia de delitos de alto impacto, con una tendencia a la baja de 31 por ciento en el delito de robo de vehículo con y sin violencia, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, elementos de la Subdirección Circuito Exterior Mexiquense mantuvieron presencia en el cruce Zumpango-Melchor Ocampo-Teoloyucan, así como en la caseta del Módulo de Policía del Circuito Exterior Mexiquense.

De manera complementaria, la Coordinación Metropolitana participó con acciones en la Glorieta de Tulyehualco, en el municipio de Tultepec, y el bajo puente de Clouthier, en el municipio de Tultitlán, donde se reportaron 20 camionetas y 30 personas revisadas.

En el corte general del operativo, se contabilizaron 60 camionetas revisadas y 47 personas inspeccionadas, sin registro de detenciones.

Para estas labores, la SSEM contó con un estado de fuerza de 60 elementos y 12 unidades, quienes mantuvieron presencia en los puntos establecidos. Con estas acciones se refrenda el compromiso de fortalecer los operativos de prevención y vigilancia en puntos estratégicos de la entidad, en este caso, en las vialidades de conexión con el AIFA, a fin de contribuir a la seguridad de la población.