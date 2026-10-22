Resguardan a más de 30 perros que vivían hacinados en vivienda de Ecatepec

Derivado de una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) rescataron a 33 caninos y seis felinos en el municipio de Ecatepec.

La fiscalía mexiquense mencionó que la denuncia señalaba que al interior de un inmueble habría varios animales domésticos en condiciones de posible maltrato, por lo que se inició una investigación y se obtuvo de un juez la orden de cateo.

Al arribar al lugar, en el lugar encontraron 33 perros de diversas razas y colores, así como seis felinos, todos los animales presentaban malas condiciones de salud, durante la primera revisión no se pudo determinar su raza ni edad.

Foto: Especial

De los 39 seres sintientes, cuatro perros quedaron bajo el resguardo de la Unidad de Control y Bienestar de Ecatepec, el resto se mantendrán en el mismo sitio a cargo de la misma institución, que se hará cargo de su alimentación y cuidado.

En caso de que el dueño o dueños de los animales no cuenten con los permisos correspondientes, los caninos y felinos serán remitidos a la Comisión Estatal de Parques Naturales de la Fauna (CEPANAF).

Al final de la diligencia el inmueble no se aseguró, en tanto los actos de investigación para identificar al o los responsables continúan.