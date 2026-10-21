Edomex perfila a Toluca como sede de un nuevo Polo de Desarrollo Industrial

El Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal analizan la creación de un nuevo Polo de Desarrollo industrial en Toluca. Esta iniciativa busca fortalecer la atracción de capitales, consolidar la expansión industrial y generar más empleos. La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, detalló que el proyecto se integra en las cinco líneas de acción de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La estrategia proyecta la apertura de clústeres de manufactura y el fortalecimiento de cadenas de suministro en áreas como la automotriz, aeronáutica, energética, eléctrica, electrónica, farmacéutica y manufactura avanzada. Asimismo, pretende impulsar actividades de electromovilidad, ensamble de motocicletas, inteligencia artificial, centros de datos, tecnologías de la información y semiconductores. Para ello, la entidad aprovechará la ubicación geográfica, la disponibilidad de servicios y el talento especializado.

A fin de diversificar los mercados e inversiones, la entidad ampliará sus relaciones comerciales con naciones de Asia y Europa, manteniendo la solidez de sus vínculos con Estados Unidos y Alemania, que son sus socios comerciales principales. De forma complementaria, el plan contempla apoyos dirigidos al comercio local, mercados, artesanos y productores agropecuarios. Este respaldo se canalizará mediante programas de financiamiento como Crédito Colibrí y la continuidad de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo.