Colectivo que bloquea carretera México-Toluca rechaza propuestas: Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el colectivo "Mariposas Buscando Corazones y Justicia", el cual bloquea la carretera México-Toluca, ha rechazado las propuestas que se le han presentado.

De acuerdo con la FGJEM, la mañana de este 21 de octubre se instaló una mesa de trabajo para atender sus demandas.

“ e integrantes han rechazado todas las opciones que se les han ofrecido”.

Las autoridades mexiquenses detallaron que en lo que va de este año, la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género sostuvo cinco reuniones de trabajo con la dirigencia del colectivo.

Las cuales se llevaron a cabo el 4 de febrero, los días 14, 21 y 28 de mayo, así como el 29 de septiembre.

El bloqueo se ha extendido por más de 30 horas en la carretera Toluca-México Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Encuentros que son adicionales a las citas en las que se les brindó atención en sede ministerial a víctimas y ofendidos integrantes de este colectivo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está lista para atender al Colectivo "Mariposas Buscando Corazones y Justicia", como varias veces lo ha hecho”.

Finalmente, la fiscalía mexiquense detalló que la mesa de trabajo está integrada por: