Colectivo que bloquea carretera México-Toluca rechaza propuestas: Fiscalía Edomex
La FGJEM informó que durante este año se han reunido en varias ocasiones con el colectivo y lo harán las veces que sea necesario
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el colectivo "Mariposas Buscando Corazones y Justicia", el cual bloquea la carretera México-Toluca, ha rechazado las propuestas que se le han presentado.
De acuerdo con la FGJEM, la mañana de este 21 de octubre se instaló una mesa de trabajo para atender sus demandas.
“ e integrantes han rechazado todas las opciones que se les han ofrecido”.
Las autoridades mexiquenses detallaron que en lo que va de este año, la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género sostuvo cinco reuniones de trabajo con la dirigencia del colectivo.
Las cuales se llevaron a cabo el 4 de febrero, los días 14, 21 y 28 de mayo, así como el 29 de septiembre.
Encuentros que son adicionales a las citas en las que se les brindó atención en sede ministerial a víctimas y ofendidos integrantes de este colectivo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está lista para atender al Colectivo "Mariposas Buscando Corazones y Justicia", como varias veces lo ha hecho”.
Finalmente, la fiscalía mexiquense detalló que la mesa de trabajo está integrada por:
- Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género
- Tres Coordinadoras de Atención a Violencia de Género
- Los tres Fiscales Especializados de Feminicidios, Personas Desaparecidas y Trata
- El titular de ODISEA y Alerta Amber
- Dos Coordinadores de Análisis de Contexto de Delitos de Género
- 22 Ministerios Públicos de las Fiscalías de Desaparecidos, Feminicidios, Homicidios y Secuestros
- Seis Policías de Investigación