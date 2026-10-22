Transportistas permiten libre paso en autopista México-Querétaro

Transportistas del municipio de Teoloyucan tomaron las casetas de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro, en donde permitieron el libre tránsito para denunciar de que son víctimas de extorsiones por parte de policías de ese municipio para dejarlos trabajar.

Los manifestantes, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor a las represalias, explicaron que en los últimos años se han construidos varios centros de distribución en el municipio, donde prestan servicios; sin embargo, el ayuntamiento estableció horario para que puedan circular.

En zonas estatales y federales ya no se puede circular, el reglamento del bando municipal especifica ciertas vialidades con restricción de horario de 6:30 a 8:30 de la noche y de 6:30 a 9:30 de la mañana, cosa que como transportistas no hemos violado, porque hemos transitado por avenidas principales, como 5 de mayo, Avenida Zumpango, que en este caso está cerrada, Las Ánimas Coyotepec”, dijo uno de ellos.

Sin embargo, explicaron que son extorsionados por policías municipales en diversos horarios, “por el simple hecho de querer pasar a nuestros patios o algunos a querer descargar a los cedis que el mismo gobierno ha permitido”.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Añadieron que, por esta situación, la noche del miércoles se manifestaron en el municipio, pero fueron reprimidos y detenidos ocho de sus compañeros.

Ayer tuvimos una situación en donde empezaron a extorsionarnos, todo derivo en una manifestación pacífica en la avenida 5 de mayo, ahí en Teoloyucan, llegó seguridad pública con más de 100 elementos a golpear y a reprimir a los compañeros que estaban manifestándose, se los llevaron detenidos al ministerio Público en Cuautitlán Izcalli”.

Ante los hechos, inicialmente la noche del miércoles levantaron las plumas para exigir la liberación de sus compañeros; como no hubo respuesta, este jueves, a partir de las 11 de la mañana, volvieron a tomar la caseta para permitir el paso libre, como medida de presión para que liberen a sus compañeros.

Además, dijeron que la movilización también fue para exigir medidas de seguridad y mejores condiciones de las vialidades